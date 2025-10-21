¿Uribe hará parte de la lista al Senado del Centro Democrático? Lo que sigue tras fallo

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe habla frente a simpatizantes durante un evento en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

Incluso antes de que se conociera el fallo en segunda instancia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya se conocían decisiones internas del Centro Democrático para meterlo en el tablero electoral. Este martes, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, y abrió la puerta para su participación.

Su partido tiene el objetivo de aumentar su presencia en el Congreso y por esa razón es que no solo cerró la lista para el Senado, sino que también incluiría al exmandatario como el número 25. Y lo cierto es que, en cualquier decisión que fuera tomada por el tribunal, estaba casi que confirmada su participación en las elecciones de 2026.

Con esta decisión favorable —que incluyó un salvamento de voto de más de 400 páginas de la magistrada Leonor Oviedo— quedan, eso sí, otras dos instancias por agotar. El abogado Miguel Ángel del Río Malo, parte de la defensa de la bancada de las víctimas que incluye al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, anunció que se irán a casación y ese recurso se puede presentar en un plazo de 30 días.

¿Qué significa esto? En pocas palabras, que la decisión irá a la Corte Suprema de Justicia y esa revisión podría tardar tiempo, generalmente de tres a cinco años. Pedir una casación significa, además, que la decisión en segunda instancia queda suspendida.

Es decir, sobra tiempo para que Uribe participe en las elecciones de 2026. Y ni siquiera cuando el fallo en primera instancia estuvo vigente, dejó de estar a la cabeza de las decisiones de su partido.

El Centro Democrático se enfrenta en los próximos meses a decisiones claves. La primera, la selección de un candidato a través de una encuestadora, en la que se miden las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, así como el senador Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.

La segunda será la conformación de esas listas al Congreso. La participación de Uribe está confirmada, pero faltará ver quién llegará a encabezarla. Se ha hablado de la posibilidad de que sea Valencia quien lo haga, en caso de que no salga victoriosa en esa encuesta, y hay varios nombres que quieren dar el salto desde la Cámara: Andrés Forero, Hernán Cadavid y Christian Garcés.

