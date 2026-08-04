Se agudiza tensión en el Centro Democrático tras personería de Defensores de la Patria

El expresidente Álvaro Uribe convocó una cumbre del Centro Democrático que terminó en disputas entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Daniel Briceño. Foto: El Espectador

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Las declaraciones de que el Centro Democrático “no es de derecha” han desatado una confrontación en la colectividad de Álvaro Uribe, que ahora, deberá enfrentar la fuerza de otro partido cercano a su ideología, pues Defensores de la Patria, entra al campo de juego.

En la mañana de este martes, el expresidente Uribe salió nuevamente a hablar en defensa de los temas trabajados durante el foro en el que se trabajó en la idea de si el partido era o no de derecha.

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“El Estado debe ser austero y pequeño. La empresa privada tiende siempre a reducir costos y a generar el mejor producto de la manera más eficiente. El Estado es la empresa privada más importante porque es de propiedad de todos los ciudadanos, por ende, tiene la obligación de la mayor austeridad, de los menores costos y de la más alta eficiencia en la respuestas a los ciudadanos”, precisó Uribe.

Y agregó: “Es mejor tener una burocracia reducida y otorgar más recursos a la vivienda social. La disyuntiva deja atrás el viejo debate entre Social Democracia y Neoliberalismo. Nuestro concepto de Economía Fraterna concibe la dupla empresario-trabajador como el gran actor privado que debe oponerse al Estado todopoderoso. La Economía fraterna es garantía de estabilidad democrática”.

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En ese sentido, María Fernanda Cabal dijo: “¿Cómo se logra el bienestar del ciudadano? Tenemos la fórmula: más Estado, más intervención y más pobreza; menos Estado, menos regulación y más generación de riqueza". Y agregó: “El retiro del Centro Democrático generó más fracturas que coincidencias. La doctrina no es un asunto secundario: define la identidad de un partido y su relación con la militancia. Sin una deliberación seria sobre los principios y las credenciales doctrinarias, las disputas”.

En esta misma línea, la exsenadora del partido, quien fue muy cercana al expresidente Uribe y salió en medio de disgustos con la colectividad -a la que no ha renunciado-, manifestó que “espiritualmente no pertenezco, materialmente tampoco”.

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“No comparto esa confusión doctrinaria que salió a la luz en un foro que se hizo interno del partido, que creo que generó más fracturas que afinidad entre las credenciales y, obviamente, todo esto se traslada a la militancia, que ustedes pudieron muy bien observar cómo migraron a la campaña de Abelardo de la Espriella por no tener identidad de causa desde la primera vuelta”.

Además, respecto a la escisión, Cabal aseguró que quiere “hacer una manifestación directa al Presidente Uribe. Quiero solicitarle la escisión de mi partido y quiero una respuesta, porque yo fui no solo fundadora, sino una gran electora. Solicitando que lo haré en su momento muy pronto esa decisión y según la respuesta del partido, ya obviamente procederé con todo lo que tenga que ver con la identificación de candidaturas y con la recolección de firmas”.

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Las declaraciones de Valencia también encontraron eco entre militantes del partido. Uno de ellos fue el representante Daniel Briceño, el congresista más votado del país, quien, en su momento, aseguró que “la fórmula de negar la derecha y querer virar hacia el centro ya fracasó”.

Esta inestabilidad en el partido se ha visto afectada también por la fuerza que tomó desde el día de ayer el movimiento de Abelardo de la Espriella. Defensores de la Patria ya es un partido político y con este hecho se le da paso a un nuevo partido de derecha que podría llegar a hacerle contrapeso al Centro Democrático.

La fuerza de Defensores de la Patria se vio representada el pasado 21 de junio en la elección de De la Espriella como presidente de Colombia. Ahora la puja será por las elecciones regionales, en las que comenzarán a barajarse y medirse los alcances de las dos colectividades.

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