“Duele Cali”: políticos rechazan atentado del Eln que hirió a policías del Esmad

Así quedó el vehículo del escuadrón antidisturbios en Cali, luego de que el ELN estallara una carga explosiva a su paso. Foto: Agencia EFE

El atentado que el Eln perpetró en el suroeste de Cali y que dejó 13 policías del Esmad heridos generó el repudió del mundo político. Este sábado, varios legisladores, candidatos al Congreso y precandidatos presidenciales expresaron su rechazo frente al acto bélico que no solo suma a prologar la guerra de este grupo armado, sino que genera zozobra en pleno inicio del calendario electoral.

(Lea: “Eln se adjudica atentado en Cali contra la Policía”: Iván Duque)

Juanita Goebertus, representante verde y quien no volverá al Congreso, manifestó su solidaridad con los policías víctimas del atentado y sus familias. “Ha sido una constante de nuestra historia justificar violencias de un lado o del otro. Y una generación tras otra hemos comprobado que ese no es el camino”, dijo. Su comentario hace referencia a los trinos que se han movido este sábado en los que algunos sectores políticos e influenciadores de esas orillas aseguran que los alternativos, o de centro y centro- izquierda, no se pronuncian con tanta fuerza cuando las víctimas hacen parte de la Fuerza Pública.

De hecho, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali elegido por la Alianza Verde, también habló al respecto. Además de rechazar la acción violenta contra los uniformados, afirmó que algunos miembros del Centro Democrático señalan a autoridades locales de tener responsabilidad en el atentado. “hoy de una manera inusitada y hasta perversa salen algunos miembros del Centro D a construir tendencias irresponsables, con construcciones imposibles, señalando a las autoridades locales, desviando la información, sin ofrecer el apoyo para derrocar a un enemigo común para nuestra sociedad como lo es el terrorismo”, escribió.

(Más: Imágenes del atentado del Eln que dejó 13 policías heridos en Cali)

Su trino es la respuesta a los señalamientos de personas como el uribista Jaime Arizabaleta quien lo denominó “el alcalde de la primera línea” y quien asegura que en las administraciones de Ospina ha subido el índice de sicariato en la ciudad y “protector de bandidos”.

¿Ahora que están matando a nuestros héroes donde están esos youtubers y cantantes que en el paro posaban con banderita al revés y hacían en vivos diciendo “nos están matando”? Todos callados — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) January 8, 2022

Por su lado, Dilian Francisca Toro, precandidata presidencial por la coalición Equipo por Colombia, expresó que los homicidios han aumentado en Cali y que la ciudad requiere de liderazgo nacional articulado con las regiones. Sobre el hecho en concreto, la aspirante a la Casa de Nariño indicó que “el terrorismo que afecta a Colombia se vence aplicando la fuerza del estado y al tiempo reduciendo las brechas sociales que le permiten alimentarse. Solo trabajar en uno de esos frentes es insuficiente”.

En esa línea, comunicó, como todos, que apoya a la Fuerza Pública pues es una pieza fundamental en el combate de la criminalidad. “Necesitamos mejorar las condiciones de los uniformados; establecer marcos claros de acción; y mejorar los lunares que son innegables”, trinó.

También se pronunció el senador del Polo, Iván Cepeda: “El Eln ha desarrollado una línea de acciones terroristas que la única respuesta que pueden tener de parte de quienes buscamos la paz es un contundente rechazo. No es por la vía de acciones criminales que se logrará el fin de la guerra o los cambios sociales en el país”, resaltó.

Postura que compartió el senador Armando Benedetti (que vuelve al Congreso). El congresista insistió en que “la violencia no puede seguir cobrando más vidas. Nada justifica estos hechos”.

Por su parte, Gabriel Velasco, senador uribista oriundo del Valle, pidió la militarización del municipio. “Para Cali y especialmente para el sector de Puerto Rellena pedimos militarización permanente que permita recuperar el área de la anarquía en la que ha vivido durante los últimos meses”, puntualizó.

(Conozca: Estos son los 13 uniformados heridos en el atentado del ELN en Cali)

Acompañando esas palabras, la parlamentaria Paloma Valencia criticó los esfuerzos que distintos sectores alternativos siguen haciendo para lograr un acuerdo de paz con el Eln. “Lo increíble es que los mismos políticos que promueven el odio contra el Esmad, promueven el diálogo con los terroristas, y se quejan de que el gobierno exija cese unilateral del crimen como condición previa”, publicó.

La Coalición Centro Esperanza se pronunció pidiendo mejorar las acciones de inteligencia para reducir la posibilidad de este tipo de ataques: " insiste en la necesidad de mejorar la capacidad del Estado de realizar acciones de inteligencia, contrainteligencia y de ciberseguridad, así como de reformular las relaciones de convivencia entre las autoridades y la ciudadanía”.

En ese sentido, declaró que lo ocurrido en Arauca y ahora en Cali son termómetros de la insuficiencia de la respuesta estatal a la violencia. ““La retórica no es suficiente. Hechos como los de Arauca en los últimos días y los de Cali del 7 de enero, refuerzan la necesidad de que el gobierno de Iván Duque realice acciones para recuperar la seguridad en el territorio nacional”, concluyeron.