Duque cuestionó propuesta de Claudia López sobre comando enfocado en migrantes

La propuesta de la alcaldesa Claudia López de crear un comando para controlar los actos delictivos llevados a cabo por migrantes, sobre todo de nacionalidad venezolana, no ha tenido buena recepción en ninguna instancia. Diferentes círculos políticos la criticaron y hasta tildaron el planteamiento de xenófobo.

El último en unirse a los cuestionamientos fue el presidente Iván Duque. Este se pronunció tras el evento en el que recibió a los deportistas olímpicos que participaron de Tokio 2020. Al finalizar la ceremonia, el primer mandatario fue cuestionado por la propuesta, puesto que en la mañana Migración Colombia desautorizó a la alcaldesa bogotana y señaló que el único que podía ordenar la creación de comando contra la supuesta delincuencia migrante era el primer mandatario.

Puede ver: Gobierno descartó la creación de comando contra criminalidad de migrantes

En un breve espacio para preguntas, el primer mandatario se pronunció sobre la propuesta de López. En un primer momento, cuestionó que se centrara únicamente en los actos delictivos de los extranjeros en el país. “Uno no puede llamar ciertas formas de delincuencia, delincuencia migrante. Eso no es preciso”, expresó Duque

En su intervención, el presidente también le respondió a López sobre su argumento de que esta fuerza conjunta ayudará a la identificación de los posibles infractores. “Tenemos claro en Colombia dos cosas, que hemos puesto en marcha una política migratoria fraterna para darle un estatus de protección temporal a 1,8 millones de venezolanos en el país. Ese estatus sirve también para tener antecedentes, para que podamos identificar en caso de que alguno de ellos vaya en contra de la justicia colombiana”, expresó el presidente.

En este mismo sentido advirtió que los migrantes que infrinjan la ley serán expulsados del país y, en caso de estar cobijados con el estatuto de protección, “serán procesados ante las instancias de nuestra justicia”. Sin embargo, este señaló que no había lugar para “crear un comando específico para perseguir la delincuencia del migrante”.

LEA: CIDH, preocupada por plan contra “criminales de población migrante” de López

A esto añadió que las autoridades no pueden hacer distinción y perseguir solo a un sector de la población. “La labor de las autoridades es perseguir a todos los delincuentes, sean extranjeros o nacionales. No se puede hacer una segmentación”, comentó Iván Duque, que agregó que se mantendrá con la política a favor del pueblo venezolano en Colombia, pero que al mismo tiempo no se tendrá tolerancia si alguno de estos infringe la ley en Colombia.