¿Duque rompió relaciones con Rusia por invasión a Ucrania?

Duque manifestó que hay que seguir apoyando sanciones en contra de Rusia. Foto: David Morales Urbaneja

Si es oficial o no, el presidente Iván Duque dio a entender que Colombia en estos momentos no mantiene ninguna relación con Rusia, debido a la ofensiva de ese país en Ucrania. Lo asegurado fue a través de una entrevista que no ha sido confirmado o negado por la Cancillería o algún comunicado del Gobierno que dé a entender tal situación.

“¿Cómo están las relaciones con Rusia? Mire lo que está haciendo Rusia, invadió un país, han masacrado personas en Bucha, han llegado a bombardear hospitales de maternidad, han destruido infraestructura comunitaria, han destruido una nación completa, ¿quién puede tener una relación con un país que ha cometido estas atrocidades”, dijo Duque en conversación con El Universal de Cartagena.

Debido al talante de esas declaraciones y las dudas de si efectivamente se suspendieron las relaciones, la Cancillería respondió a secas en el chat de prensa que tanto Rusia como Colombia tienen personal en las embajadas de cada uno de los países y que no hay más información adicional a lo dicho por el jefe de Estado.

En la entrevista, el presidente agregó que ningún país que defienda los derechos humanos debería de sostener relaciones con Vladimir Putin, presidente de Rusia. “¿Cómo puede el mundo tener un relacionamiento cuando está pasando esto? La comunidad internacional tiene que decir con claridad que no puede haber relaciones hasta que no cese el oprobio”, agregó en El Universal.

Aunque apuntó que la comunidad en general ha rechazado las acciones de Putin contra la población ucraniana, en una especie de crítica a la diplomacia asintió: “Terminamos siendo presos de una formalidad que poco o nada sirve”, sin ser puntual a qué se refería.

En ese sentido, señaló fuertemente a Nicolás Maduro como uno de los pocos mandatarios que no ha condenado a Putin, sino que lo ha apoyado. “En mi opinión, Maduro ha hecho lo mismo al pueblo venezolano que Putin le ha hecho el pueblo ucraniano”, dijo, refiriéndose a la persecución a opositores políticos, el deterioro de la prestación de servicios básicos públicos o la falta de necesidad satisfechas de la población.

Colombia votó favorablemente para retirar a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y Duque ha manifestado estar a favor de otras medidas y sanciones contra el gobierno de Putin, por la invasión a Ucrania. Desde hace seis semana, Rusia comenzó un ataque contra el país exmiembro de la Unión Soviética, esto ha significado el desplazamiento de más de tres millones de personas, la muerte de más de 2.000 civiles y la destrucción de varias ciudades.

Entre otros temas abordados en la entrevista con El Universal, el mandatario contó que le pidió al ministro del Interior, Daniel Palacios, convocar la Comisión de Seguimiento a las Garantías Electorales para después de Semana Santa, con la intención de recoger diferentes voces que ayuden a mejorar el proceso electoral del próximo 29 de mayo.

Por último, señaló que desde el Gobierno han pedido una investigación exhaustiva sobre los softwares que seleccionaron a los jurados de votación y los que sirve al Consejo Nacional Electoral (CNE) para los escrutinios.