“Duque se debió acompañar de los mejores y no dejar a tanto santista”: Cabal

En la recta final de la elección del candidato único a la Presidencia de la República 2022 por parte del Centro Democrático –que se hará mediante encuesta con sus militantes y simpatizantes y se conocerá este lunes 22 de noviembre–, la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, de quien se dice pelea mano a mano la nominación con Óscar Iván Zuluaga, concedió una entrevista para el programa La Hora de Acero, en Telecafé, en la que arreció en sus críticas contra el gobierno del presidente Iván Duque, planteó medidas en torno a la migración venezolana y arremetió contra la Corte Constitucional.

El tema de la seguridad ha sido siempre una de las banderas del uribismo y hoy se ve deteriorada, la gente con miedo de salir a las calles, ¿qué pasó?, ¿qué hacer frente a ello?

Esto se deterioró por varias circunstancias. Está la complicidad con el narcotráfico, el país se inundó nuevamente de coca y aquí cualquier juez o Corte Constitucional, con tutelas absurdas, protege a las minorías, desconociendo y dejando a merced de los delincuentes a la mayoría de los colombianos. Aquí las minorías tienen derecho a delinquir y lo que nos preocupa es que la anarquía se está generando por los jueces y algunas cortes. El otro tema es que no se puede dejar relajar la seguridad. Usted no puede desproteger un país que tiene la fragilidad que tiene Colombia y aquí volvimos a ser campeones en cultivo y exportación de coca. Y lo de la migración desbordada, descontrolada, es otro asunto. Entendemos que tenemos que ayudar, pero esto que está llegando desde hace cinco o seis años es puro miliciano chavista, puro colectivo.

Pero es que el presidente es de su partido, fueron ustedes los que lo eligieron y hay muchos ciudadanos que tienen la percepción de que trabaja más por los venezolanos…

De verdad que es inaudito. Creemos que debe haber solidaridad con la tragedia de la dictadura de Maduro, pero primero deben estar sus conciudadanos. Recuerdo que hace tres años hablé con el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo, que en paz descanse, y le dije: “Usted tiene que colocar un medio de identificación con todas las herramientas, para que todos los ciudadanos que ingresen a nuestro país por la frontera queden totalmente registrados e identificados”. Todos los países del mundo cuidan sus fronteras, ¿por qué Colombia no lo hace mínimamente? También hablé con el almirante Amaya y me dijo que el tema estaba resuelto, que se iba hacer todo. Y no se hizo nada. Hay muchos casos de venezolanos que han delinquido en su país y hoy están aquí, refugiándose de lo que han hecho allá.

O sea, ¿el gobierno no está haciendo nada para atacar este mal?

El Gobierno es demasiado complaciente, terminó firmando el Pacto Migratorio, que yo no lo hubiera firmado y, si lo hago, hubiese sido con muchas más condiciones. Y la complacencia que ha tenido con la comunidad internacional no se hace para que nos ayuden a mantener a millones de venezolanos, en salud, en educación, para atender todas las necesidades de estos ciudadanos, que son del mundo. Aquí sí estoy totalmente de acuerdo con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: si hay que hacer batidas, hay que hacerlas. Tiene que actuar la Policía con Migración y la Fiscalía en todo el territorio nacional y hacer un censo de qué están haciendo, dónde y cómo. Tenemos que saber todo, sin desconocer sus derechos. Recordemos que muchos de los venezolanos que llegaron son hijos de padres colombianos.

¿Cuál es su posición frente al tema de las drogas y el narcotráfico?

Estoy de acuerdo con el aprovechamiento medicinal de la marihuana y otras drogas que pueden servir, pero el cuento del consumo recreativo, que dicen que es peor el alcohol, eso no lo creo. La marihuana es altamente adictiva y se ha demostrado que con el tiempo produce daños cerebrales. El Estado no puede ser permisivo. Uno no puede permitir que sus hijos hagan desmanes, uno tiene que imponer autoridad porque ella nos da seguridad. No es la anarquía y el desorden. Yo sí voy a fumigar, aunque también haría sustitución, pero no la vagabundería que tenemos hoy, que reciben la plata y no hacen sustitución de absolutamente nada.

¿Este gobierno es muy derrochón? ¿No cree que se han creado ministerios y otros cargos innecesarios?

Sí, mire que lo que hicieron con Coldeportes. Crear un ministerio para darles más puestos a los políticos y no para darles más oportunidades a los deportistas y más recursos para sus ramas. Crearon es más burocracia. No podemos hacer lo que está haciendo Maduro, que creó dizque el Ministerio del Amor o el Ministerio de la Felicidad.

Le insisto, todo eso lo ha hecho su gobierno, su presidente, su partido y todo paso por el Congreso…

Pero no es mi culpa. Están totalmente equivocados en lo que hicieron y eso lo pagarán los colombianos con sus impuestos, no los políticos, que son los que aprueban. Es que todo es una gran farsa.

¿Se equivocó el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe cuando escogieron a Iván Duque?

Pienso que el presidente Uribe se sentía muy cómodo con el senador Iván Duque. En ese entonces, nosotros estábamos acompañando inicialmente la candidatura de Óscar Iván Zuluaga y mire lo curioso: esos que hoy lo acompañan en esta campaña fueron los que lo sacaron en la pasada. La política es divertidísima. Finalmente ganó Iván Duque y lo acompañamos todos. Ahora lo que le reclamo es se debió acompañar de los mejores y no dejar a tanto santista (...) Otro error provinciano que cometen en este país es que nombran un ministro del Quindío, uno del Valle, otro de Antioquia y no puede ser así, aquí tienen es que nombrar a los mejores y punto.

¿Duque no nombró a los mejores?

Le pongo un ejemplo: si yo le doy una chequera para que escoja la mejor junta directiva para su empresa –a usted no le toca pagarla – ¿a quién no se le hace agua la boca? Ha debido escoger los mejores, porque el mejor te cuida, te protege, son los que piensan y traen grandes cambios. Piensan por vos y no te toca pensar tanto a ti. Aquí los ministros no tienen ninguna afiliación partidista de nada.

Usted también ha sido crítica con algunos miembros de la Fuerza Pública…

No me gustó que este gobierno dejara más de cuatro meses a los que fueron a La Habana; más de cuatro meses el general Mejía, por ejemplo. El presidente tenía que entrar a barrer. Ese relajamiento del Acuerdo de Paz y creyendo el cuento.

Por cierto, si usted fuera elegida presidenta de Colombia, ¿qué haría con el Acuerdo de Paz? Porque no se puede desconocer que tras la desmovilización de las Farc los ataques y atentados guerrilleros disminuyeron en más de un 80 %. ¿No mejor el país actual al que teníamos antes del proceso de La Habana?

Digamos que sí, hay que reconocerles a los que creyeron en el proceso. Cambiemos el statu quo, pero no así, no dándoles curules gratis a unos bandidos, a violadores de niños y secuestradores de niños.

¿Y no es lógico pensar que un grupo insurgente hace una negociación a cambio de unas prebendas, más aún cuando las Farc tenían dinero, poder político regional, armas y hasta reconocimiento de algunos sectores e internacionalmente de algunos países de Europa?

¿Y por qué los ‘paracos’ sí se fueron para la cárcel?

Usted sabe que el tema de los paramilitares y la guerrilla es totalmente distinto. Incluso, se sabe de integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, y hasta miembros de los ejecutivos, a nivel central y regional, que se aliaron con las autodefensas…

¿Y los guerrilleros no se han aliado con mafias de la misma calaña? Todos son una mafia, son carteles.

Le insisto: ¿no es mejor el país que tenemos hoy al que teníamos antes del proceso de paz? Reconociendo que aún persisten muchos problemas, por supuesto…

Lo que no podemos es premiar a estos bandidos. Usted como Estado somete porque usted tiene la autoridad y la ley. Hay que utilizar toda la arquitectura del Estado para derrotarlos y se deben pagar unos mínimos. No puede ser que las víctimas estén haciendo fila para que les den tres pesos y que los exmiembros de las Farc anden encamionetados, llegando al Congreso repletos de plata. Así no es, la vida debe tener unos mínimos éticos.

¿Qué piensa de las altas cortes? ¿Qué cambiaría si fuera presidenta?

Qué pesar de este país con todas esas cortes, incluyendo la JEP. Aquí hay es que hacer un rediseño institucional total que de verdad le devuelva la justicia a la gente. Lo mejor es tener una sola corte, como en los países más desarrollados del mundo, donde tienen una sola corte con distintas salas. Pero aquí tenemos una Corte Constitucional imperial, que todos los días da golpes de Estado.

Hagamos una ejercicio. Le voy a nombrar algunos personajes de la vida nacional y usted me dice lo que piensa de ellos…

Gina Parody: Ya ni me acuerdo de ella. La investigaron disciplinariamente y no le pasó nada. Ella y su pareja, Cecilia, se beneficiaron del otrosí de un contrato, el de Ocaña-Gamarra que costó $900 mil millones, y hay alcaldes que por un otrosí de $2 están en la cárcel. Así es este país y esa gente es parte del régimen, tienen protección especial.

Ernesto Macías: Ay, no me ponga a hablar de Macías, ¿para qué?, qué pereza.

Juan Manuel Santos: Traidor.

Álvaro Uribe Vélez: El mejor en los últimos cien años como presidente.

Gustavo Petro: Mitómano.

Sergio Fajardo: Aburridísimo.

Federico Gutiérrez: No lo conozco mucho. Creo que tiene una buena imagen, lo he visto dos veces en mi vida.

Alejandro Gaviria: Un extraterrestre. Ese sí que está desconectado de la realidad.

Jorge Robledo: Un excelente parlamentario. A veces dice mentiritas, pero es bueno.

Juan Fernando Cristo: Ese es el mejor hijo de Samper.