Así reaccionaron Petro y otros políticos a la salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol

Políticos reaccionaron a decisión sobre Ricardo Roa en Ecopetrol. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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“¿Cómo se les ocurre ofrecer en bandeja al presidente de la mayor empresa del país y al mismo presidente de la República a la extrema derecha solo por susto?”. Con esta frase publicada en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes a la decisión de la junta de Ecopetrol de apartar a su presidente por varias semanas. El órgano directivo de la compañía decidió aprobar que Ricardo Roa se vaya de vacaciones siete semanas y luego tome una licencia no remunerada, con lo cual regresaría para la transición con el siguiente equipo ejecutivo.

El jefe de Estado compartió una imagen de su reunión con Donald Trump, a la que también asistió Roa, y dijo que “los miembros que delegué en la junta directiva de Ecopetrol y que son mayoría lo piensan sacar transitoriamente, les dije que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical de que los gringos buscan sacarlo”.

Está foto es muy importante por la trampa, me la enviaron desde la oficina de prensa del presidente Donald Trump, es muy chevere pero Hya que mirar los detalles.



Está Roa el presidente de Ecopetrol al que los miembros que delegué en la Junta directiva de Ecopetrol y que son… pic.twitter.com/bKixvr3GXf — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026

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A renglón seguido, Petro dijo que no ha sentido una actitud de Estados Unidos en contra de Ecopetrol. “Aquí tengo representantes míos en las juntas directivas de las empresas públicas que se asustan, no con los gritos de los gringos, sino de los uribistas”, reiteró en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales.

Esas declaraciones y la decisión en sí de la junta desataron varias reacciones de sectores opositores. “Es la expresión máxima del cinismo. Una burla, una bofetada a Colombia. Hay una solución: el 31 de mayo vamos a barrer la corrupción. Vota por un Cambio. Serio. Seguro”, aseguró el candidato presidencial Sergio Fajardo.

Esta propuesta es la expresión máxima del cinismo. Una burla, bofetada, a Colombia. Hay una solución: el 31 de mayo vamos a barrer la corrupción. Vota por un Cambio. Serio.Seguro https://t.co/AJxLbuh6gr — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 7, 2026

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Varios congresistas se sumaron a la ola de reacciones. “¿Llegó el turno de ‘volarse’ de Ricardo Roa? Primero César Manrique y luego Carlos Ramón González. ¡Muy importante que no lo dejen salir del país!”, señaló el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

Desde la Alianza Verde se pronunció la senadora Angélica Lozano, quien publicó un mensaje breve en sus redes: “La corrupción blindada y premiada. Ahora todo vale”.

Así las cosas, Ricardo Roa no seguirá al frente de Ecopetrol, aunque tampoco se va de la empresa. Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde noviembre de 2025, fue designado como presidente encargado. Cabe anotar que el 11 de marzo, la Fiscalía le imputó cargos por dos casos: las supuestas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente en 2022 y el supuesto tráfico de influencias que Roa habría cometido en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Esa movida judicial fue la que puso a tambalear su presidencia de la principal empresa del país y aunque Petro lo respaldó, no fue suficiente para que se mantuviera directamente en el cargo.

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