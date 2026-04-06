“Buscamos una paz estable y no coyuntural”: Martha Lucía Zamora, fórmula de Roy Barreras

Roy Barreras y Martha Lucía Zamora Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

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¿Cómo se dio su aterrizaje en la campaña de Roy Barreras y qué aporta usted como fórmula?

Creo que cuando él me llamó para ofrecerme ser la fórmula vicepresidencial, recordó lo que ha sido mi trayectoria profesional; son muchos años al servicio de la justicia desde diferentes campos: la Fiscalía, la magistratura, la Procuraduría y también experiencia puesta al servicio de la búsqueda de soluciones a través de la legislación.

Hablando de esa experiencia en temas de justicia, ¿qué propuesta tiene junto a su llave para hacer cambios en el sistema?

Nosotros hemos pensado, y hemos hablado de incluirlo dentro de nuestro proyecto de gobierno, de cambios en los términos judiciales, por las demoras en la Rama Judicial para resolverle a una persona sus solicitudes. No es más que pensar en por qué la gente acude tanto a la tutela, por ejemplo, en salud.

Se requiere la respuesta inmediata por parte del Estado. ¿Eso qué significa? No se requiere un acto legislativo ni una reforma a la ley estatutaria, sino pequeños cambios que van a ser trascendentales. Por ejemplo, la pandemia nos dio una gran oportunidad con la virtualidad; eso ha sido maravilloso, eso ha logrado que la gente se conecte, que la gente lo comprenda, lo entienda. Yo creo que eso lograría una descongestión inmensa y además una posibilidad de que jueces que tienen menos carga laboral puedan asumir esas responsabilidades en procura de mejorar los términos para resolver las situaciones.

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¿Cómo podría trasladar su experiencia a los demás ámbitos del Estado?

Uno de los temas que me da vueltas en la cabeza es la ley de paz total, porque fui llamada por el presidente Juan Manuel Santos y el hoy candidato Iván Cepeda para colaborar. Esa norma trató de lograr la posibilidad del sometimiento de estos grupos al margen de la ley; no tuvo mucho éxito, pero sí fue una experiencia importante para tener en cuenta hoy en día. Creo que ahí tenemos que hacer un balance muy importante y cuál ha sido la respuesta de estos grupos en torno a la entrega de armas, al cese al fuego, entre otros puntos.

¿Desde su campaña plantean una continuidad al programa de Paz Total, pero con modificaciones?

Hay que retomar aquello que ha sido benéfico e importante y revisar otros puntos y escuchar a las comunidades, porque son distintas todas, en el Catatumbo, Cauca, Putumayo y el Caquetá. En todos esos lugares se viven situaciones muy disímiles que impactan y deben quedar reflejadas en un proyecto de paz, en una legislación acorde a las necesidades de las comunidades. Buscamos una paz estable y no coyuntural.

¿Qué opina de los constantes choques del presidente Petro con la justicia y otras instituciones del Estado?

Hace poco estaba en reuniones con arquitectos, con personas del gremio de la construcción, y es supremamente grave la manera como Petro descalifica a Camacol; me parece que todo esto podría solucionarse en un diálogo, en la búsqueda de soluciones conjuntas entre el Estado y la empresa privada para lograr un beneficio para la gente, pero aquí quedó la gente en la mitad de un choque entre el gobierno y los gremios.

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¿Y con las otras instituciones como la Registraduría, Procuraduría, las cortes?

Exactamente, es solo un ejemplo, pero esto es permanente con todas las instituciones: el no creerles, siempre partiendo de la mala fe. Incluso el registrador tuvo que, el mismo día de las elecciones, el 8 de marzo, decir que no había errores, que todo está vigilado, pero el presidente partió de la mala fe, habló de fraude y demás. Hay que creer en nuestras instituciones, creer que existe una democracia, que la gente está votando de manera absolutamente transparente.

¿Cómo ve el escenario de las encuestas, que no deja muy bien ubicado a Roy Barreras?

Sí me impactan los resultados, porque he recibido y sé que la campaña ha recibido apoyos inmensos de muchos sectores que incluso son invisibilizados porque no pueden hacerse presentes, por ejemplo, los servidores públicos que conocieron mi trayectoria. Estuve con grupos animalistas en Ciudad Bolívar que reconocieron ese esfuerzo que se hizo y siento ese apoyo ciudadano en muchas partes del país, pero no se reflejan las encuestas. Yo sé que vamos a ver un incremento en las urnas el 31 de mayo.

¿Cómo ve las campañas que están haciendo las otras fórmulas?

Veo que no son tan coherentes en el sentido de compartir su expectativa de cuál va a ser el gobierno; hay fisuras entre ellos, que han tratado de acomodarlas. No veo eso entre Roy y yo, porque a ambos nos une la búsqueda de la paz. De hecho, yo creo que la sociedad no lo conoce a él en su integridad; se queda en que ha estado en diferentes partidos políticos, pero esa es una crítica que se puede superar en el sentido de que, por el contrario, es una persona con una experiencia muy grande y siempre apostándole a las víctimas, a la paz.

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Hay una intención de atraer al centro político en todas las candidaturas, ¿cuál es esa estrategia desde su campaña?

Esa estrategia va tomando mayor forma cuando vemos a diario esa confrontación entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Tienen un foco en el triunfo, pero no en las situaciones reales de una sociedad. No podemos llegar al extremo de pensar en un cambio rotundo de la Constitución política, ni tampoco al otro extremo. Yo creo que el centro significa la reflexión, el respeto por las instituciones, la toma de decisiones en las cuales medie el diálogo, en el respeto por las decisiones de los jueces. Ese centro es un centro equilibrado.

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