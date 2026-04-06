Petro habló del escándalo por ofrecimientos desde la inteligencia estatal a “Papá Pitufo”

El presidente Gustavo Petro ha señalado que su campaña por poco fue infiltrada por alias "Papá Pitufo", pero que esa financiación, supuestamente, se detuvo a tiempo. Foto: Archivo

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El presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes al nuevo capítulo del escándalo por los posibles nexos entre funcionarios de su administración y el contrabandista Diego Marín, alias “Papá Pitufo”. El mensaje del jefe de Estado se conoce varias horas después de que Noticias Caracol revelara que Jorge Lemus, exdirector de la inteligencia estatal, sostuvo una reunión con el abogado de Marín para ofrecerle beneficios.

En una extensa publicación en X, Petro aseguró que “Papá Pitufo” habría infiltrado al Estado durante 38 años, especialmente a la Policía Aduanera, a la Fiscalía y a los organismos de investigación. A renglón seguido reiteró que el zar de contrabando también intentó meter dinero a su campaña, pero que lograron blindarla.

Alias "papa pitufo" es un contrabandista lavador de dólares y posiblemente narcotraficante, información que yace en la fiscalía.



Ha infiltrado al estado durante 38 años, y dentro de él especialmente a la policía de la Polfa, a la fiscalía y a los organismos de investigación,… https://t.co/Nz2LP9Egs6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 6, 2026

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Por otra parte, calificó como “corrupción” el hecho de que Marín no esté en Colombia respondiendo ante la justicia. “Yo mismo llamé al presidente de España y al primer ministro de Portugal para que se extraditará a Colombia, ellos son testigos. Pero un filtro delincuencial lo ha impedido que se verifique por temor a sus confesiones”, aseguró.

En este punto se refirió a la posibilidad de que funcionarios de la DNI le hayan pedido dinero al personaje. “Que agentes de la DNI se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente, indudablemente, decían una cosa en una parte y otra en la contraria, pero pedían dinero por codicia, allá, en Europa, le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer, nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede jugar a los dos bandos”, explicó.

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Y agregó que “entre agentes de inteligencia e investigadores de la Fiscalía se han llevado una parte de la fortuna contrabandista de Marín y él está, aunque controlado en Europa, libre. Yo lo que quiero es que diga toda su verdad sobre la infiltración que hizo en el estado desde hace 38 años, libremente y sin presiones políticas”.

El mandatario también cargó contra la Fiscalía y cuestionó que no se haya logrado la extradición: “cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé, lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo (...) la fiscal general debe responder por ello”.

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El jefe de Estado remató diciendo que su apuesta es buscar la verdad que tiene “Pitufo” y, por esa vía, lograr la “reparación” de la industria nacional. Y a renglón seguido insistió en las presuntas infiltraciones del contrabandista en diferentes sectores y conectó esta idea con la campaña presidencial.

“Claro que sé de expresidentes que lo apoyaban, coroneles que puso en la Polfa, y senadores, y muchos generales y oficiales, algunos en servicio, pero sé también que la Fiscalía está infiltrada (...) Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la Fiscalía, varios de ellos ligados también a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago”, concluyó haciendo referencia a la revelación de que la firma de Abelardo de la Espriella tuvo un contrato para asesorar a Diego Marín en 2020.

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