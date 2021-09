Edward Rodríguez renunció a la Comisión de Acusación y puso foco en las elecciones

“Con la satisfacción del deber cumplido y el orgullo de cumplir con la Constitución y la ley, devolviéndole la dignidad a la Comisión de Acusación y de Investigación y habiendo contribuido a que en Colombia se judicializara el ‘cartel de la toga’, y con la firme convicción y la de tantos compañeros que contribuyeron a restaurar la dignidad de la justicia y las altas cortes, hoy puedo mirar a todos los colombianos y decirles que les cumplimos porque hicimos algo histórico”. Con esas palabras, el representante Edward Rodríguez (Centro Democrático) inició la intervención con la que presentó su renuncia a la Comisión de Acusaciones, de la que hace parte desde el periodo 2016 - 2017.

El congresista anunció así que daba un paso al costado para enfocarse en su precandidatura presidencial, que está en la cuerda floja luego de que hace una semana el Comité de Ética del Centro Democrático decidiera excluir su aspiración, según Rodríguez, “sin motivos”. Sin embargo, el congresista anunció que apelará la decisión y que continuará con su idea de suceder al presidente Iván Duque a partir del 7 de agosto de 2022.

“Hoy he tomado la decisión de dedicarme a continuar recorriendo la nación y me he propuesto ganarme el corazón de los colombianos y de mi partido para presentar una propuesta sólida de cara a las elecciones del 2022, alejada de la política del odio, las polarizaciones y para ponernos de acuerdo en lo fundamental”, dijo Rodríguez ante la plenaria de la Cámara de Representantes.

Tras agradecer a sus compañeros en la comisión, Rodríguez anunció que su intención es reformar la justicia mediante una quinta papeleta, para consolidar un sistema que recupere la justicia como valor fundamental para la construcción de una sociedad. “Con la certeza de haber actuado conforme a la constitución y la Ley, de forma transparente, honesta, recta, honorable y juiciosa, hoy solicito a la honorable Cámara de Representantes aprobar mi renuncia a la Comisión de Acusación”, agregó.

En su intervención, el congresista y precandidato presidencial postuló a su compañero de bancada Gabriel Jaime Vallejo e hizo un recorrido por su trayectoria política desde 2013, cuando renunció a su cargo como secretario privado del exvicepresidente Angelino Garzón para dedicarse a liderar la fundación del Centro Democrático.

El representante, quien fue coordinador de las investigaciones del cartel de la toga en la Comisión de Acusaciones, reiteró su papel en dicho proceso y en otros temas como la conciliación del proyecto de ley para evitar que el secuestro y el narcotráfico fueran considerados delitos políticos. Pero además habló de las iniciativas que, dijo, cuestionaron incluso en su propio partido antes de ser presentadas.

“Quiero mandarle un mensaje claro y contundente al país y a mi partido: siempre me han dicho no, pero siempre he sido un luchador por el bien de los colombianos y seguiremos en esta lucha para ganarme el corazón de los colombianos y las bases de mi partido”, dijo Rodríguez en la conclusión de su intervención ante la plenaria de la Cámara, que aceptó su renuncia con 121 votos a favor y 5 en contra.