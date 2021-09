Pacho Santos sí llamó a Abudinen, pero dice que en calidad de embajador

Este martes, se destapó Francisco Santos, exembajador de Colombia en Washington, sobre el escándalo de Centros Poblados del Ministerio de las TIC. En entrevista con Blu Radio, Pacho Santos aseguró que no tiene nada que ver con este nuevo episodio de corrupción.

Sin embargo, reveló que en el marco de la licitación del contrato de un millón de pesos, para llevar conectividad a las zonas rurales y que quedó en manos de la Unión Temporal Centros Poblados con un desafortunado desenlace, sí hizo varias llamadas a la exministra Karen Abudinen, quien salió del cargo por esta polémica.

Según Santos, esas llamadas las hizo en su calidad de embajador, con la intención de que el Mintic no sacara de tajo a la empresa norteamericana Hughesnet, que participaba para ganarse el millonario contrato y que, a juicio de él, era la que tenía más experiencia y capacidad para dotar de internet a las escuelas de la ruralidad.

“Tuve muchísimas llamadas con la ministra, entre otras porque parte del papel de un embajador es resolverle problemas a las empresas americanas. [Hughesnet] no son unos pintados en la pared, su negocio es información de celulares. Los conocí en el año 96, son los tipos precisos para entrar a licitar. Los sacaron de la licitación por una pendejada que uno se sorprende”, contó en los micrófonos de esa emisora.

Agregó a su relato que los sacaron de la competencia porque su subsidiaria tenía menos de un año de inscrita en Colombia. “Viendo en retrospectiva, uno dice que a ellos les miraron eso y a los otros no les revisaron si su cheque era chimbo. Yo me quedé con esa sensación porque fueron múltiples llamadas de la embajada diciendo que por favor no los sacaran”, afirmó.

Pacho Santos reiteró que su embajada le hizo unas cinco o seis llamadas a Karen Abudinen por este tema. La última fue cuando ya no era embajador, que ocurrió en agosto. Eso sí, enfatizó que no tiene nada que ver con la compañía norteamericana y que tampoco estaba haciendo lobby, sino más bien pidiendo que esta y todas las empresas participantes tuvieran las mismas garantías para que el contrato se lo llevara la mejor opción.

“Esa es la labor de una embajada, entre otras porque si usted no hace eso tiene problemas de relaciones públicas. No tengo pruebas [sobre la corrupción], pero me suena, porque uno no saca a un jugador de esos [Hughesnet] así”, añadió.