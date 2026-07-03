Este viernes será la primera cita de la comisión del empalme presidencial: esto se sabe

Germán Ávila y José Manuel Restrepo lideran los empalmes del presidente Gustavo Petro y del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, respectivamente. Foto: Archivo Particular

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En la Casa de Nariño se reunirán por primera vez los dos comités nacionales para el empalme entre la administración saliente de Gustavo Petro y la entrante de Abelardo De la Espriella. El encuentro que se espera inicie sobre las 10 a.m. será encabezado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como representantes de los comités de empalmes.

Entre las peticiones de la administración entrante está el que “todas las sesiones serán reuniones grabadas y podrán ser compartidas a todos los ciudadanos de Colombia”, como lo señaló Restrepo.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro estuvo de acuerdo con la solicitud e incluso agregó que estas reuniones, que irán hasta el 27 de julio, podrían transmitirse en televisión nacional. Al punto de que les solicitó a los medios públicos compartir cada encuentro en su programación.

En este encuentro se solicitarán informes que, según señaló el ministro Ávila, tendrán corte hasta el mes de junio. Acto seguido, el martes 7 de julio se iniciarán los empalmes sectoriales que estarán a cargo de los ministros de cada cartera; además, se espera que cada grupo defina sus cronogramas y se integre a partir de dos etapas. La primera será de recepción de información y la segunda para aclaraciones de temas específicos.

La comitiva de la administración entrante de Abelardo De la Espriella la componen seis rostros que integrarán este comité nacional y que centralizarán los informes que surjan de los 22 grupos sectoriales. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo será la cabeza de este comité, acompañado de Carlos Alonso Lucio, quien fue jefe programático en la campaña; María Isabel Campo; el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán; Elsa Noguera, quien fue alcaldesa de Barranquilla y gobernadora del Atlántico; Carolina Restrepo, jefa de debate de José Manuel Restrepo; y Jerome Sanabria.

Mientras la comitiva del gobierno será encabezada por el ya mencionado ministro Germán Ávila, a quien acompañarán Nhora Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Natalia Molina, directora de Planeación, y Augusto Ocampo, secretario jurídico de la Presidencia.

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