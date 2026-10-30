"El Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”: Gaona ante las Naciones Unidas

En su intervención, Gaona señaló que "el gobierno de Colombia y los millones de ciudadanos que lo eligieron no están en contra de la paz, estamos en contra de la…

El embajador de Colombia ante las Naciones Unidas aseguró este viernes que el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos "no es un modelo para el mundo”. Estas declaraciones se dieron en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se renovó el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz hasta octubre de 2027.

En su intervención, Gaona señaló que "el gobierno de Colombia y los millones de ciudadanos que lo eligieron no están en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad". La declaración ante el Consejo de Seguridad se hace en la misma sesión en la que se excluyó la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral de las labores de esa organización, por petición del gobierno De la Espriella.

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“No somos un país que goce de los beneficios de un proceso de paz (…) el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”: Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que renovó el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo… pic.twitter.com/NriIsPpo1w — El Espectador (@elespectador) October 30, 2026

“Quisiera desmantelar las falsas narrativas y las falacias que han podido escuchar de aquellos más se han podido beneficiar de este proceso de paz, en particular lo que abogan que el Acuerdo de Paz de 2016 es un modelo para el mundo, pues no para nuestro mundo. No lo es para los miles de colombianos que han sido asesinados, secuestrados, objetos de extorsión desde que se firmó el Acuerdo”, afirmó el embajador Gaona en el Consejo de Seguridad.

En relación con esta decisión, que fue aprobada de forma unánime, el embajador de Colombia advirtió que esto era "entender cuáles son las circunstancias en el país y cómo han evolucionado la guerra y el conflicto", razón por la que este organismo internacional debía "evolucionar su mandato para ser más eficaz”. En este sentido, el mandato de la Misión de Verificación de la ONU, hoy en cabeza de Miroslav Jenca, tendrá únicamente competencias en dos puntos del Acuerdo: seguridad de desmovilización y reintegración.

Reino Unido fue el país encargado de realizar la ponencia, en la que se agregó el pedido expreso del canciller de Colombia Omar Bula sobre la Reforma Rural Integral (RRI). "Diez años después las lecciones están claras. Proteger lo que se ha conseguido con el acuerdo y hacer frente a los problemas de seguridad no es incompatible", expuso la delegación de Reino Unido, que también destacó la desmovilización de más de 11.000 excombatientes desde la firma del Acuerdo.

Con 15 votos a favor (de forma unánime), el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas sobre el Acuerdo de Paz de 2026, pero excluye la reforma rural de esta tarea. El órgano de la ONU atendió la solicitud del gobierno de Abelardo de la Espriella… pic.twitter.com/qXou7DreeJ — El Espectador (@elespectador) October 30, 2026

El delegado de China, quien emitió su discurso al lado del embajador Gaona, también se pidió combatir las economías rurales e impulsar el desarrollo en los sectores rurales. "Esperamos que el Gobierno invierta más recursos en zonas remotas a infradesarrolladas promoviendo una paz sostenible", pidió el delegado del gobierno de Xi Jinpin.

El pleno del Consejo mantuvo su respaldo al proceso de paz, en el marco de su décimo aniversario y que entrará, con la actual jefatura de Estado a cargo de Abelardo de la Espriella, en el tercio final de su implementación. La petición de excluir el tema de la Reforma Rural Integral, que se integró apenas en 2023, ya se venía contemplando en la Casa de Nariño, tal como lo informó El Espectador. En esa línea, la medida fue articulada con el Ministro de Agricultura en cabeza de Indalecio Dandong.

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