 

Publicidad

El Centro Político cuestionó la guerra cultural de De la Espriella y su relación con gremios

Miembros del denominado “Centro Político” mediante un manifiesto de cuatro páginas cuestionaron el papel de la guerra cultural en la administración de Abelardo de la Espriella, así como su relación con medios, gremios y sindicatos. Entre los firmantes se encuentran los exministros Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo; así como el excandidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Política
30 de septiembre de 2026 – 05:58 p. m.
Alejandro Gaviria, Juan Daniel Oviedo y José Antonio Ocampo.
Alejandro Gaviria, Juan Daniel Oviedo y José Antonio Ocampo.
Foto: Archivo particular

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Ciudadanos, académicos, exministros y figuras políticas que se identifican con el centro político hicieron su cuarta declaración sobre la administración de Abelardo de la Espriella, su relación con los medios de comunicación, los gremios y su política de la "guerra cultura". Entre ellos están los exministros Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo; el exdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Jorge Iván González; así como el excandidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

El primer punto de la carta es el discurso que ha manejado el presidente sobre la guerra cultural "para restaurar el orden moral, la autoridad, la familia tradicional". Desde el Centro Político ven esta iniciativa como algo contrario a la Constitución, especialmente con medidas como el combatir lo que desde la orilla del presidente llaman "ideología de género" o el uso recurrente de la expresión “Viva Cristo Rey” en los discursos presidenciales, que son de absoluta preocupación para los firmantes de esta carta.

Cuestionaron la forma de comunicar las acciones de su administración, pues creen que "centralizar en él mismo la difusión de los mensajes puede tener consecuencias negativas". Esto tras la Directiva Presidencial No. 01, expedida el 3 de septiembre de 2026, que regula y centraliza la estrategia de comunicación pública del poder ejecutivo. "La destitución del director del DANE, a pesar de que esa entidad goza de autonomía técnica, y de que la difusión de sus informes es pública y obedece a una programación estricta, debilita la credibilidad de esa institución", agregaron.

Señalaron que respetan la decisión de reducir y despolitizar los medios de comunicación estatales, pero se hacen preguntas sobre la estrategia de no conceder ruedas de prensa abiertas a los diferentes medios y los cierres de programas de opinión política. Agregaron que existen indicios para "creer que el gobierno pretende interferir en el funcionamiento de los gremios. En tal caso, sería por entero lógico que se intentara una estrategia semejante con relación a las organizaciones sindicales. Así unos y otros pasarían a ser dependencias gubernamentales. La libertad para defender sus intereses dejaría de existir". Extendieron este mensaje también a los sindicatos.

Puede leer la declaración completa aquí:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Centro

Centro político

Colombia hoy

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Lucila(60806)Hace 16 minutos
    Si no escuchan a estos senores,la gran mayorîa acadêmicos y gremios,no queda nadie que pueda hacer nada,porque los entes judiciales estân muertos de miedo y son cobardes,ante la embestida de estos gobernantes de ahora !!!
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido