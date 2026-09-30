El Centro Político cuestionó la guerra cultural de De la Espriella y su relación con gremios

Ciudadanos, académicos, exministros y figuras políticas que se identifican con el centro político hicieron su cuarta declaración sobre la administración de Abelardo de la Espriella, su relación con los medios de comunicación, los gremios y su política de la "guerra cultura". Entre ellos están los exministros Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo; el exdirector del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, Jorge Iván González; así como el excandidato vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

El primer punto de la carta es el discurso que ha manejado el presidente sobre la guerra cultural "para restaurar el orden moral, la autoridad, la familia tradicional". Desde el Centro Político ven esta iniciativa como algo contrario a la Constitución, especialmente con medidas como el combatir lo que desde la orilla del presidente llaman "ideología de género" o el uso recurrente de la expresión “Viva Cristo Rey” en los discursos presidenciales, que son de absoluta preocupación para los firmantes de esta carta.

Publicidad

Cuestionaron la forma de comunicar las acciones de su administración, pues creen que "centralizar en él mismo la difusión de los mensajes puede tener consecuencias negativas". Esto tras la Directiva Presidencial No. 01, expedida el 3 de septiembre de 2026, que regula y centraliza la estrategia de comunicación pública del poder ejecutivo. "La destitución del director del DANE, a pesar de que esa entidad goza de autonomía técnica, y de que la difusión de sus informes es pública y obedece a una programación estricta, debilita la credibilidad de esa institución", agregaron.

Señalaron que respetan la decisión de reducir y despolitizar los medios de comunicación estatales, pero se hacen preguntas sobre la estrategia de no conceder ruedas de prensa abiertas a los diferentes medios y los cierres de programas de opinión política. Agregaron que existen indicios para "creer que el gobierno pretende interferir en el funcionamiento de los gremios. En tal caso, sería por entero lógico que se intentara una estrategia semejante con relación a las organizaciones sindicales. Así unos y otros pasarían a ser dependencias gubernamentales. La libertad para defender sus intereses dejaría de existir". Extendieron este mensaje también a los sindicatos.

Puede leer la declaración completa aquí:

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.