El comunicado de apoyo a Petro que generó roces en un sector del Pacto Histórico

El Pacto Histórico expresó su apoyo al presidente Gustavo Petro a través de un comunicado.

El pasado 4 de agosto el Pacto Histórico salió en bancada a respaldar al presidente Gustavo Petro, luego de que su hijo Nicolás Petro confesara ante la justicia que a la campaña ingresaron dineros de manera irregular. No obstante, un pequeño detalle se les pasó por alto: en dicho comunicado no se hizo la salvedad de que no estaba suscrito por los representantes de la Comisión de Acusaciones, que investiga al mandatario.

Fue en el chat del Pacto Histórico que los tres representantes de la coalición que hacen parte de dicha comisión: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Alejandro Ocampo manifestaron su malestar y necesidad de que no fueran incluidos en el comunicado, pues se daría para malos entendidos y posibles debates jurídicos, en tanto, no solo pertenecen a la célula, sino que dos tienen a cargo estudiar los señalamientos contra Petro por presuntas irregularidades en la campaña.

El primer documento se borró y en su lugar se publicó uno con la salvedad de que los tres congresistas no lo firmaban. “Manifestamos nuestro respaldo irrestricto y solidaridad con el presidente. Su causa de vida ha sido la lucha contra la corrupción [...] Este comunicado no está suscrito por los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta ni Alejandro Ocampo”, se lee.

Creemos y defendemos la independencia de poderes, al presidente @petrogustavo y el proyecto de cambio por el que votó el pueblo Colombiano 🇨🇴

El presente comunicado no lo suscriben Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta ni Alejandro Ocampo.#LeCreoAlPresidente pic.twitter.com/ppU3YPpr10 — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) August 4, 2023

Actualmente, en la comisión cursan al menos 5 denuncias contra el presidente Petro por presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022, algunas por haber supuestamente superado los topes de gasto permitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras por el ingreso de dineros ilícitos.

El hecho de que dos de los tres representantes encargados de analizar los señalamientos pertenezcan al Pacto Histórico ya había generado rechazo, al punto, de que se presentaron recusaciones para que sean nombrados otros congresistas en lugar de Uribe y Arizabaleta.

Está por verse si debido al comunicado, que estuvo al aire por una hora aproximadamente, se presentarán nuevas recusaciones.

