El Congreso elegirá al nuevo Contralor dentro de una semana: esto se sabe de la elección

La plenaria de la Cámara escuchó las propuestas de los 10 aspirantes a la Contraloría General. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El próximo miércoles 12 de agosto, el Congreso de la República en pleno elegirá a un nuevo Contralor General de la Nación. Estos son algunos de los nombres que más suenan para reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez.

Luis Enrique Abadía García, Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Andrés Castro Franco, Karol González Mora, Jorge Eliecer Laverde Vargas, Amanda Panosso Madrid, Ana Elena Monsalvo Herrera, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García y Carlos Mario Zuluaga Pardo expusieron sus razones para convertirse en el próximo contralor delante de las dos cámaras del Capitolio la semana pasada.

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Y mientras el Congreso no sesionó esta semana por los preparativos para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, los diez candidatos se acercaban a las bancadas para ser escuchados y tener su bendición en esta elección.

Esto después de que el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, anunciara que la administración entrante se mantendría al margen de la elección, pues consideran que este es autónoma; por eso le pidió a los partidos de gobierno las siguientes condiciones para apoyar a un candidato: “que no surjan acuerdos con el Pacto Histórico, que los partidos amigos y de gobierno escojan el mejor perfil, logrando consenso pensado únicamente en los intereses superiores de Colombia”.

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La delantera hasta el momento la tienen cuatro personajes claves. Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor general, quien asumió el cargo en un momento en que la elección de Rodríguez fue tumbada; además, este tuvo el mejor puntaje en el examen de conocimiento para el cargo. También suena el personero de Bogotá, Andrés Castro, quien tiene el guiño del actual contralor.

A este se suma el secretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Eliécer Laverde, mismo que envió a su equipo a repartir libros que contenían la Ley Quinta —la que rige el Legislativo— a la sesión del Senado hace un par de semanas. Aunque también sonó el nombre de Ana Elena Monsalvo, quien hizo parte del equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, no ha cogido vuelo entre las bancadas.

Sin embargo, el ganador solo se definirá hasta el próximo miércoles, pues en ocasiones pasadas los favoritos no han sido los elegidos por el Legislativo. En esa elección pesará el guiño del Ejecutivo como los acuerdos entre bancadas.

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