Estos son los partidos políticos con personería jurídica: no todos tienen congresistas

Estos son los partidos que cuentan con personería jurídica. Foto: Archivo Particular

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Tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, el Congreso instalado el 20 de julio quedó repartido con 103 senadores y 182 representantes a la Cámara. De las 21 colectividades que cuentan con personería jurídica, solo 15 tienen asientos en el Legislativo.

El Pacto Histórico es por amplio margen, la bancada más numerosa del Congreso. Obtuvo 25 curules en el Senado y 41 representantes en la Cámara, además de la curul adicional del Estatuto de la Oposición que ocupa el excandidato presidencial Iván Cepeda. La colectividad fundada por el presidente saliente Gustavo Petro pasó de ser gobierno a oposición en este nuevo período.

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El Centro Democrático, una colectividad que gira en torno al proyecto del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es la segunda fuerza del Congreso. Tiene 17 escaños en el Senado y 30 curules en la Cámara, la segunda mayor bancada de esa corporación, que hace parte de la coalición del gobierno de Abelardo de la Espriella.

También cuentan con personería jurídica los dos partidos más antiguos del país: el Liberal, que es una de las tres colectividades más grandes del nuevo Congreso, que se quedó con 13 en el Senado y en la Cámara obtuvo 24 escaños. Así como el Conservador, que conservó 10 curules en el Senado, mientras en la Cámara ocupa el cuarto lugar con 20 representantes.

El Partido de la Unión por la Gente o La U, que fue creado durante la segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que fue tomado un par de años en manos de Juan Manuel Santos y ahora gira en torno a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ocupa en esta legislatura ocho curules en el Senado y 13 escaños en la Cámara.

Cambio Radical, que se encuentra sin un líder concreto tras el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, compitió en coalición Alma tendrán siete curules en el Senado, mientras que en la Cámara contará con 12 escaños. Allí estaban los partidos Colombia Justa y Libres, ADA y Liga de Gobernantes Anticorrupción.

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La Alianza Verde hizo parte de la coalición Alianza por Colombia, con la que obtuvo 11 curules junto a En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y el Demócrata. En solitario dentro de la Cámara, la Alianza Verde tendrá ocho parlamentarios. De esta coalición, todos los partidos consiguieron representación en el Senado.

Aico (Autoridades Indígenas de Colombia) tiene representación garantizada por la circunscripción especial indígena. La circunscripción indígena del Senado cuenta con dos curules, ocupadas por MAIS y AICO; en la Cámara también mantiene una curul por esa misma circunscripción especial. El Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social), junto con AICO, se reparten las dos curules de la circunscripción especial indígena en el Senado y otra en la Cámara.

MIRA compitió en la coalición Ahora Colombia obtuvo tres curules en el Senado; en Cámara ganó representación puntual, aunque el partido denunció una disputa pendiente por un escaño en Cundinamarca.

En la misma coalición de la Cámara alta estaban el Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso, que cuentan con personería jurídica y cada uno tiene un asiento en el Senado. El primero de estos también obtuvo una curul en la Cámara por Valle del Cauca.

Mientras Colombia Justa Libres no logró bancada propia diferenciada, se presentó en coalición con Cambio Radical y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con la que ganó representación puntual en la Cámara. El Partido Demócrata también tiene dos asientos en la Cámara de Representantes.

Uno de los últimos en tener asientos en el legislativo es el movimiento de Salvación Nacional, que consiguió cuatro curules en el Senado y una en la Cámara por Bogotá. La colectividad que también le dio el aval al presidente De la Espriella es una de las principales fuerzas de la nueva administración.

Defensores de la Patria fue el último en recibir su personería jurídica en 2026 tras el primer lugar en la elección presidencial de ese año; al ser un reconocimiento posterior a las legislativas de marzo, no cuenta con senadores ni representantes propios en este Congreso.

Otras colectividades como la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Renaciente o ADA no cuentan con asientos en el Congreso, pero si tienen personería jurídica.

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