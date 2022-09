El controversial “aprendizaje” de la ministra de minas, Irene Vélez

La ministra de Minas, Irene Vélez, en el Congreso. Foto: El Espectador

Era de esperar que habiendo sido un político tan aguerrido cuando estuvo en la oposición y que casó tantas peleas, ahora que llegó al poder muchos de los que en el pasado fueron sus contradictores iban a arreciar en sus críticas, tratando de pasarle la “cuenta de cobro”. Y que iban a tratar de capitalizar cualquier tropiezo suyo o de algunos de los miembros de su equipo de colaboradores para cuestionar, citar a debates de control político, plantear mociones de censura o hasta pedir renuncias. Es lo que le está sucediendo hoy al presidente Gustavo Petro con su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien, como se dice coloquialmente, “ha dado papaya” con varias salidas en falso, algunas de ellas, hay que decirlo, magnificadas por sectores de opinión que encuentran en las redes sociales el escenario ideal para expresar su inquina.

Ha sido tal la arremetida, que incluso en sectores del Pacto Histórico, la alianza de movimientos de izquierda que acompaña a Petro, hay quienes ya se preguntan si Vélez está capacitada para ser la jefe de una cartera considerada fundamental para el nuevo gobierno, teniendo en cuenta la propuesta de iniciar una transición energética en el país que comience a dejar de lado la explotación de hidrocarburos en favor de frenar el calentamiento global y proteger el medio ambiente. Y es que la ministra ha pagado la novatada de llegar al Ejecutivo sin experiencia previa en esas lides y ha “metido la pata” al menos en cuatro ocasiones. Dos de ellas un mismo día, el primero de septiembre, en el marco del Congreso Nacional de Minería realizado en Cartagena, cuando en el marco de una geopolítica global, pidió que los países comenzaran a decrecer en sus modelos económicos. Ese mismo día, en una rueda de prensa, y ante el desorden de los periodistas por abordarla, Vélez alegó que le estaban haciendo “como cincuenta preguntas en una” y luego cortó sus declaraciones diciendo: “Esto se acaba aquí”, y se fue.

La semana pasada, la minminas volvió a estar en el ojo del huracán cuando al referirse al déficit en el Fondo de Estabilización de la Gasolina aseguró que este llegaba a los 10 mil billones, sin especificar si se trataba de dólares o pesos, una cifra inimaginable e incomprensible en cualquiera de las dos opciones. Y este lunes, al encarar un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado sobre el alza en las tarifas de energía, en plena intervención fue interrumpida por el presidente de la célula legislativa, Inti Asprilla, quien le recordó que en este tipo de comparecencias no se podía leer lo que se iba a decir y ella estaba haciéndolo. “Simplemente, señora ministra, proceda su intervención. Hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la Ley Quinta”, le dijo Asprilla, a lo que ella respondió: “Vale, no sabía. Entonces voy a simplemente guiarme”.

Sobre lo sucedido en la rueda de prensa en Cartagena, Vélez ofreció disculpas. “Me disculpó con los medios, pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo en este camino”, manifestó, en medio de un tormenta de críticas en las redes sociales. Lo de la cifra del Fondo de Estabilización de la Gasolina, reconoció que se equivocó: “Todos cometemos errores, con la presión de hace ocho días me equivoqué. La cifra real pendiente de pago del segundo trimestre 2022 asciende a $10,49 billones. Es decir, por ese periodo el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles acumuló esa deuda”, le contestó en un trino a Antonio Navarro, quien puso en Twitter el video de su declaración con las palabras: “Sin comentarios”. Incluso, el mismo presidente Petro tuvo que salir a aclarar que en realidad se trata de $10 billones por trimestre, lo que se traduce en “casi $40 billones anuales”.

En cuanto a lo de la Comisión Quinta, se trata de un desconocimiento del Reglamento del Congreso, que el mismo Inti Asprilla restó importancia al reseñar que no es la primera vez que le llama la atención a un funcionario por estar leyendo. “Reflexión: es la primera vez que me gano un titular de prensa por un artículo de la Ley Quinta, cuyo cumplimiento he solicitado en múltiples ocasiones durante más de ocho años. Los ministros de Santos y Duque más de una vez leyeron sus intervenciones, como oposición pedimos que se cumpliera el reglamento cuando quien presidía no hacía nada al respecto. Insisto. ¿por qué nunca eso mereció un titular de prensa?”, manifestó.

Lo cierto es que toda una jauría en redes sociales y legisladores del Centro Democrático y otros partidos independientes vienen pidiendo la salida de la ministra Vélez, mientras que en el Gobierno, desde el mismo jefe de Estado, cierran filas en su defensa. Porque, a decir verdad, los cuestionamientos se han centrado en hechos coyunturales y no en el fondo o los argumentos de las respectivas discusiones. Por ejemplo, frente a la controversia por lo del decrecimiento económico de los países, el presidente Petro expuso su punto de vista, acorde a lo dicho por la ministra, a partir de un libro que intenta explicar este concepto y que se titula La ley de la entropía y el proceso económico. En esencia, la tesis habla de la deconstrucción de la teoría del crecimiento como clave en la lucha contra la crisis climática.

“Hoy la ciencia sabe que el consumo de petróleo y carbón debe decrecer sustancialmente, que el consumo de carne de res, mientras se sustente en combustibles fósiles, debe decrecer a escala mundial (…) No significa que el pobre coma menos carne, al contrario, debe aumentar su consumo deficitario. Se trata de que el sobreconsumo en sectores pudientes del mundo disminuya. Así puede, al disminuir la emisión de gases invernadero, CO2 y Metano, salvarse la vida del planeta”, explicó el primer mandatario en varios trinos.

Y este miércoles, tras la polémica por lo sucedido en la Comisión Quinta y las dudas en torno a la idoneidad de Irene Vélez para ser ministra de Minas, Petro ripostó con varios mensajes en su cuenta de Twitter, haciendo un repaso de las salidas en falso y argumentando en su defensa: “Primero se burlaron del decrecimiento. Resultó que es una teoría académica discutida en todo el orbe y clave en el sector minero energético. Después del lapsus matemático, resultó que la ministra mostraba un hecho fundamental para la estabilidad fiscal: el subsidio a la gasolina. Luego, que leía en el Congreso desconociendo la Ley Quinta y resulta, pero lo ocultaron, que la ministra explicó los elementos para cambiar la fórmula de cobro de las tarifas eléctricas”, escribió.

Palabras seguidas, mandó duras críticas a quienes fustigan a la funcionaria: “En las ganas de burla y de destruir a una ministra capaz y honesta, que no congenia con la cooptación del Ministerio por intereses particulares, se están escondiendo verdaderas y grandes informaciones que la ciudadanía tiene derecho de conocer, pues se trata de asuntos públicos (…) Esta situación ya la viví en la Alcaldía, cuando cambié el modelo del aseo. Tengo la impresión de que los mismos protagonistas no quieren una ministra independiente a sus intereses: los que hoy extraen rentas a los usuarios del sector eléctrico”.

Sin duda, un mensaje de respaldo para Irene Vélez, quien es considerada cuota de la vicepresidenta Francia Márquez, e inicialmente aspiraba a que la nombraran en el Ministerio de Ciencias. Es hija del ambientalista Hildebrando Vélez, muy cercano a Márquez y junto con su padre participaron en la redacción del documento de la visión política sobre la gestión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Se trata de un texto que también generó controversia, pues critica lo de la “ciencia hegemónica”, es decir, la que tradicionalmente se ha construido por la academia. “Esta ha hecho mucho daño a la naturaleza y las sociedades en cuanto han propiciado relaciones de dominación de los cuerpos y territorios a través de dispositivos tecnológicos, de ordenamiento espacial y de conocimiento que han diseñado, facilitado, agenciado y no evitado la explotación de la naturaleza”, dice el documento.

Lo cierto es que defensores y detractores siguen enfrascados en una discusión a favor y en contra de Vélez. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, habla de “matoneo”: “Por supuesto, es una persona que tiene que acelerar su proceso de aprendizaje, pero también sé que es una persona, por su educación y formación académica, que tiene la capacidad para estar al frente (del Ministerio de Minas). Lo que no me gusta, y lo he dicho, es el matoneo mediático”.

Y no falta quien recuerde la portada de la revista Semana, cuando se cumplió el primer año del gobierno de Iván Duque, titulando “Año de aprendizaje”. “El primer año de gobierno de Duque lo titularon ‘año de aprendizaje’, el primer mes de gobierno de Petro no lo bajan de ser ‘un desastre’. La extrema derecha y sus aliados de doble moral dan vergüenza. Ese nivel de crítica era necesario en los cuatro años de desgobierno de Duque”, refirió la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes.

En la otra orilla, mientras tanto, se oyen declaraciones como las de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien sin pelos en la lengua pide la cabeza de la funcionaria: “La ministra de Minas, Irene Vélez, debe renunciar porque es incompetente y podría hacerle mucho daño al país”, dice. Eso sí, la senadora Paloma Valencia, de esta misma colectividad, expresó su solidaridad con la minminas, recalcando que los cuestionamientos que vienen haciendo no son de índole personal, sino contra unas ideas de política pública que ellos creen que puede perjudicar al país. “El debate político debe estar más concentrado en las ideas y no en las personas (...) y hay que defender la presencia de las mujeres en la política”, manifestó.

Y en respuesta a toda la tormenta generada a su alrededor, este miércoles, en un nuevo debate en el Congreso, Vélez le salió al paso a sus contradictores: “Hoy estar aquí no es fácil porque nunca había sido ministra, porque tengo 40 años y en estos 40 años me he dedicado a otras cosas. Estoy aquí para representar las voces de unas mujeres, de los jóvenes, de los indígenas que creen que nuestra decisión es la correcta, porque vamos a hacer justicia ambiental social y vamos a generar equidad para todos y todas”.

Pasando, incluso, a la ofensiva al declarar: “Esta nube mediática y en redes sociales, creo yo que es una cortina de humo frente a algo que es más profundo y es que estamos incomodando un modelo que consideramos que no es el adecuado; vemos hoy la enorme crisis ambiental y social que nos demuestra que 30 años del modelo extractivista, de las exportaciones fundamentadas en las materias primas no han resuelto la inequidad, no le han dado justicia a las comunidades, no han logrado acueductos, el llamado desarrollo que nos prometieron”.