“El daño ya está hecho”: Arlene Tickner, sobre relaciones con EE. UU.

Pese a que es común que el partido que controla la Casa Blanca pierda escaños en el Congreso en las “midterms”, el triunfo holgado de los demócratas, tanto en Cámara como en Senado, desbordó todo pronóstico y envió un mensaje contundente de…

Las elecciones conocidas como de medio mandato (“midterms”) en Estados Unidos han dejado una realidad política contundente a favor del partido de oposición al gobierno Trump. Los resultados ampliamente favorables para los demócratas que dominarán el Congreso, ¿reducirán el inmenso poder del presidente?

Pese a que es común que el partido que controla la Casa Blanca pierda escaños en el Congreso en las “midterms”, el triunfo holgado de los demócratas, tanto en Cámara como en Senado, desbordó todo pronóstico y envió un mensaje contundente de rechazo al gobierno Trump, entre otros motivos, por el alza en el costo de vida en rubros críticos: gasolina, alimentos, electricidad, salud y vivienda, además de la guerra en Irán y la violencia del ICE en deportaciones masivas de migrantes. Sin embargo, es poco probable que haya cambios radicales en la política nacional e internacional de Estados Unidos. Si bien los demócratas de la Cámara podrán ejercer control y adelantar investigaciones sobre políticas y funcionarios cuestionados, mientras que en el Senado pueden obstruir nombramientos de embajadores, jueces y directivos federales, Trump será el “señor veto” (poder de bloqueo de iniciativas legislativas), tal como lo ha advertido. En vista de que no existe mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular ese veto presidencial, los demócratas podrán presionar a Trump sin frenarlo del todo.

Publicidad

¿El dominio demócrata del Congreso incidirá en el apoyo de Trump a sus gobiernos aliados en la ultraderecha internacional?

En el mismo sentido de lo que dije antes, pese al poder relativo que ahora tendrán los demócratas, su incidencia en política internacional será menor debido al dominio del Ejecutivo en este campo. En consecuencia, los cambios en el relacionamiento de Estados Unidos con otros gobiernos serán de matices, no necesariamente de fondo. Pero los matices importan. En el caso del matoneo arancelario de Trump hacia distintos países, incluyendo aliados neurálgicos como Canadá, México y Japón, se espera que el Congreso reafirme el control legislativo que le corresponde, y que le han cedido los republicanos a la Casa Blanca. De otro lado, es posible que los demócratas ensayen varios cursos de acción para frenarlo, incluyendo recortes en el presupuesto destinado a la guerra con Irán, con lo que intentarán ponerle fin a esa confrontación, aunque no es seguro que puedan tener éxito porque, reitero, de ahora en adelante podremos ver un pulso constante Trump-Congreso.

Pero ante la manifestación masiva de rechazo hacia sus políticas, ¿Trump no considera retroceder el extremismo de sus decisiones? Pese a todo, ¿mantendrá su estilo impositivo y amenazante?

Por el contrario, el reciente nombramiento de Stephen Miller en el gabinete (ideólogo del presidente) como jefe de Gabinete, lo que significa un ascenso en su carrera (pues era, hasta hace unos días, vicejefe de Gabinete para Políticas de la Casa Blanca), indicaría que Trump va a radicalizarse más, y que va a desarrollar un rol de mayor poder del que ya ha tenido.

¿A qué atribuye la cancelación de la visita del vicepresidente Vance a Colombia, Argentina y Chile, que estaba programada, pero que fue suspendida después de las elecciones? ¿Tuvo que ver con el resultado adverso al gobierno Trump?

En efecto, todo indica que la cancelación se debe a los reajustes poselectorales que comienzan a producirse dentro del Partido Republicano con la mirada puesta en las presidenciales de 2028. En ese sentido, no es gratuito que Vance se haya pronunciado extensamente, la misma noche del 3 de noviembre (día de la votación), para reconocer la rabia de los electores y especular con que la guerra en Irán estuvo en la raíz de la derrota. Se trata de una apuesta clara por distanciarse de esa confrontación bélica y, de paso, del presidente Trump para posicionarse como candidato presidencial. Algo similar a lo que está haciendo Marco Rubio, pero con otras jugadas.

¿Puede preverse que pronto habrá cambios en el gobierno Trump, por ejemplo el retiro de Vance y de Rubio?

El vicepresidente de Estados Unidos no se retira. Pese a que esté buscando distanciarse de aquellas políticas que no comparte, como la guerra en Irán, no va a renunciar. En cambio se rumora que Rubio estaría considerando dimitir debido a su probable candidatura presidencial.

Concretándonos a las relaciones Estados Unidos–Colombia, se sabe que De la Espriella tuvo el apoyo entusiasta de Trump desde la campaña y también que el presidente colombiano se identifica con la agenda ideológica de Trump. Teniendo en cuenta la nueva situación derivada de las recientes elecciones, ¿habrá cambios obligados en la agenda de Washington en este país?

Reitero que los cambios que se avecinan serán de matices, no de fondo. Y enfatizo en que, en un contexto tan asimétrico como el que caracteriza nuestra relación bilateral con Estados Unidos, los matices son de enorme peso. Por ejemplo, el poder de decisión del Congreso sobre asuntos presupuestales implica que cualquier asignación nueva de recursos pueda ser sometida a veeduría y a condicionalidades en materia de derechos humanos. Si bien la política antidrogas en Colombia ha contado históricamente con el apoyo bipartidista, algunos demócratas ya le han pedido al secretario de Estado, Marco Rubio, retirarle el apoyo al gobierno De la Espriella, en temas como la reanudación de la erradicación forzosa de cultivos de coca por los “daños colaterales” provocados en derechos humanos, salud pública y medio ambiente, así como se le ha dicho que reconsidere su aval al programa piloto que propone la administración nacional con uso del glufosinato (herbicida que elimina prácticamente cualquier planta que contacte).

Claramente, la protección de los derechos humanos no es del interés de la administración Trump. ¿Los demócratas del Congreso podrían imponer ese propósito en los próximos dos años que le faltan al gobierno de Estados Unidos?

Pueden, y van a hacerlo.

En esta materia de derechos humanos, ¿el Congreso que tendrá Estados Unidos a partir del próximo enero, cuando se posesionen los elegidos, ¿inquirirá al gobierno De la Espriella sobre temas como los peligros que corren los defensores de derechos, implementación del Acuerdo de Paz y la crítica situación de la JEP?

Publicidad

Es justamente en asuntos relacionados con derechos humanos y paz, dos prioridades demócratas de larga data en Colombia, en los que se pueden anticipar los mayores cambios en el ejercicio legislativo de Estados Unidos frente a Colombia a partir de enero próximo. Tratándose de objetivos que no son prioritarios para el Gobierno Nacional actual, y que incluso le generan incomodidad y antipatía, es de esperar que surjan tensiones. En este punto hay que recordar que antes de la segunda vuelta presidencial colombiana un grupo de legisladores demócratas denunció la injerencia de Trump en las elecciones de este país, y manifestó preocupación por los vínculos -políticos y de defensa penal- de Abelardo de la Espriella con el paramilitarismo y otros actores criminales como Álex Saab, además del origen de su fortuna.

Se ha dicho en varios círculos periodísticos, aquí y en Miami, que los presuntos hechos del pasado profesional del actual presidente de Colombia y la condición legal de algunos de sus clientes o representados podría despertar el interés de unos demócratas en Estados Unidos. ¿Lo cree posible?

Publicidad

Sí, es perfectamente posible. Y no dudo de que tanto demócratas como republicanos, incluyendo el propio gobierno Trump, tienen presente esos casos.

A juicio de algunos críticos, De la Espriella incurrió en error cuando se manifestó públicamente a favor de la elección de la congresista republicana María Elvira Salazar. Gregory Meeks, el demócrata más influyente de la Cámara, quien además preside el Comité de Asuntos Exteriores, protestó por eso. El mandatario colombiano lo llamó y se disculpó. La molestia de Meeks por este episodio, ¿influirá en las futuras decisiones sobre préstamos y partidas para Colombia?

Publicidad

Se trata de una molestia legítima del Partido Demócrata frente a la injerencia indebida del mandatario de Colombia en las elecciones de Estados Unidos. No es la primera vez que la derecha colombiana intercede a favor de los republicanos y de María Elvira Salazar, en Florida, con costos palpables en aquel momento, para la interlocución del gobierno de Iván Duque con la Casa Blanca. En este sentido, el daño ya está hecho. Y el acto irresponsable del Gobierno tendrá costos y castigos que aún están por materializarse. Gregory Meeks, próximo líder del Comité de Asuntos Exteriores, es un congresista con un vínculo antiguo con Colombia. Dada la influencia que tendrá sobre los debates y las decisiones que se tomen con relación a Colombia, sería aconsejable que el Gobierno se apartara de su sectarismo y buscara el apoyo de otros actores de la política de nuestro país que tengan probada cercanía con Meeks y los demócratas, uno de ellos el exembajador y excanciller Luis Gilberto Murillo.

"Sería aconsejable que el Gobierno se apartara de su sectarismo y buscara el apoyo de otros actores de la política de nuestro país que tengan probada cercanía con Meeks y los demócratas", opina Arlene Tickner. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En cuanto a dificultades en la materia, hay que añadir la presencia, en el Ministerio del sector, del canciller Ómar Bula, conocido por su extremismo y su excesiva admiración por el movimiento ultraderechista de ese país. Él ha publicado frases ofensivas como: “Los demócratas aman todo lo que sea ilegal”, “su partido se volvió una porquería”, y “(son) unos infelices”. Varios personajes colombianos han opinado que debería renunciar. ¿Está de acuerdo?

Publicidad

Desde cuando se anunció en público su designación como ministro de Relaciones Exteriores, varias personas, entre las cuales me incluyo, hemos cuestionado la idoneidad de Ómar Bula para ejercer la jefatura de la Cancillería. Además de su extremismo, que incluye el apego a distintas teorías de conspiración de la extrema derecha estadounidense, y del rechazo al multilateralismo, la falta de transparencia con la que presentó su formación académica y su trayectoria profesional en el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, generan desconfianza.

Más allá de que Bula se retire del Ministerio o permanezca en el cargo, es importante para Colombia que su presencia no afecte los intereses del país. Aparte de las disculpas del presidente De la Espriella al congresista Meeks, las que también ofreció Bula a los líderes del Partido Demócrata, “lamentando el lenguaje inapropiado e irrespetuoso” que uso en su contra, ¿tampoco serían suficientes para superar la molestia de tenerlo como interlocutor en Washington?

Publicidad

Las disculpas presentadas por el canciller son tardías e inauténticas. Escudarse en el hecho de que cientos de trinos desobligantes y abiertamente hostiles hacia figuras centrales del Partido Demócrata, como Kamala Harris o los expresidentes Biden y Obama, o en que sus mensajes de desconocimiento de los resultados electorales en Estados Unidos fueron publicados antes de que él supiera que iba a ser nombrado ministro es insuficiente. Por más que Gregory Meeks, en reunión reciente con la embajadora María Consuelo Araújo haya enfatizado su compromiso con nuestro país y con el trabajo bipartidista, ella va a tener un camino muy complicado para cumplir con sus tareas si el ministro Bula continúa en el cargo.

¿Se podrían reconsiderar las medidas ya anunciadas entre Colombia y Estados Unidos en materia de cooperación militar, operaciones de ambos ejércitos, venta de armas, etc.?

Publicidad

Primero, hay que aclarar que ninguna de las medidas anunciadas en esta materia que usted menciona, incluyendo el anuncio de una nueva partida de USD 1.000 millones para la lucha contra el mal llamado “narcoterrorismo”, es oficial. De hecho, me atrevo a pensar que no hay voluntad política, ni siquiera entre los republicanos, de aprobar montos de esa magnitud. A modo de comparación, en 2025 el presupuesto aprobado para Colombia fue de unos USD 390,4 millones, y más recientemente se dieron USD 26,5 millones en ayuda humanitaria para el terremoto. La cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, y la alianza estratégica de las dos naciones, viene desde hace décadas y no apareció por arte de magia en el actual mandato, por más que se quiera hacer creer lo contrario ante la opinión pública.

¿Qué sucederá con decisiones diplomáticas ya tomadas por Colombia en asocio o por petición de Trump, que tienen repercusiones internacionales sobre otros países o el propio continente? Me refiero, por ejemplo, al ingreso al Escudo de las Américas…

Publicidad

Hay que separar, analíticamente, el ingreso al Escudo de las Américas y el brazo militar del mismo, o sea, la Coalición Anticarteles de las Américas, de las otras decisiones más controversiales que Colombia ha anunciado durante los primeros 100 días de gobierno en materia de política exterior. El Escudo de las Américas suscita muchos interrogantes en cuanto a los peligros y las limitaciones de la militarización de la lucha antidrogas: la creciente presencia militar de Estados Unidos en la región y la impunidad a la que invita el discurso “narcoterrorista”, como los bombardeos de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y las ejecuciones extrajudiciales resultantes de esas operaciones. Sobre este caso específico, es de esperar que los demócratas abran investigaciones y ejerzan su control político.

¿Cree que la imagen de nuestro Estado, en el extranjero, ha sufrido daño?

Publicidad

No se puede dudar de que las decisiones que el Gobierno actual viene tomando están generando “ruido” negativo para el nombre de Colombia, así como redundando en costos políticos y reputacionales de los que difícilmente se repondrá el país en un futuro cercano. Habría que comenzar por analizar el distanciamiento del Estado colombiano del Derecho Internacional y del multilateralismo, en cuya construcción esta nación ha sido protagónica. De igual manera, su distanciamiento del Acuerdo de Paz de 2016, cuando este ha sido promovido y reconocido en el mundo entero, es igual a pegarse un tiro en el pie. Una política exterior como la que se ha adelantado hasta ahora podría estar destinada al fracaso.

“Difícilmente Trump echará para atrás”

Trump ha mantenido su foco en Irán y también en Cuba, isla a la que le ha hecho tantas advertencias, que da la impresión que hasta podría intentar una intervención. ¿Su derrota en las recientes elecciones lo llevarán a moderarse?

Publicidad

Difícilmente Trump se va a echar para atrás sobre Irán, en cuya absurda guerra Estados Unidos ha gastado unos USD 50.000 millones, salvo que encuentre la forma de retirarse dando la impresión de que “ganó”. De igual manera, su interés histórico en Cuba -más comercial que político- podrá mantenerse y, además, insistir en un cambio de régimen mediante una acción militar. Si se presentan estas u otras iniciativas, los demócratas del Congreso e incluso los republicanos que comienzan a distanciarse de la Casa Blanca entrarán en el llamado “game of chicken” o “juego de gallina” (pulso de poder entre las dos partes) con Trump con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

O sea, ¿los demócratas no ganaron la guerra electoral, sino solo una batalla?

Publicidad

Así es. Es obvio que en estas elecciones que acaban de pasar hay un castigo para Trump y, por extensión, para los republicanos. Pero si los votantes perciben al Partido Demócrata como obstructor de ciertas iniciativas, también se lo van a cobrar.