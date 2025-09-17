César Gaviria cargó contra política antidrogas del Gobierno: “El descertificado es Petro”

Presidente Gustavo Petro y exmandatario César Gaviria. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un documento de cuatro páginas, el expresidente César Gaviria dio a conocer su postura sobre la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. De acuerdo con el director del Partido Liberal y opositor del Gobierno, la responsabilidad de esta medida recae exclusivamente sobre el presidente Gustavo Petro y obliga a repensar las estrategias de seguridad y paz.

“El Gobierno de los Estados Unidos reconoce el esfuerzo de las instituciones, la valentía de las Fuerzas Armadas, la determinación de las autoridades regionales y el sacrificio de millones de colombianos. Gracias a ese reconocimiento, se le otorgó el waiver a Colombia y la descertificación no vino acompañada de sanciones para el país”, aseguró el exmandatario.

Lea también: Petro firmó renuncia de Juan Florián, pero en las próximas horas volvería a nombrarlo

Según explicó, las causas de la descertificación son el “fracaso” de la política antidrogas del Gobierno y las negociaciones de la paz total con las organizaciones criminales. En este punto cuestionó las cifras de cultivos de hoja de coca (253.000 hectáreas) y habló de uno de los peores momentos en la materia en las últimas décadas.

“El gobierno Petro no solo ha abandonado los compromisos históricos de Colombia en la lucha contra las drogas, sino que ha establecido una peligrosa alianza tácita con grupos criminales —el “Pacto de la Picota”— mientras recorta recursos a las Fuerzas Militares y a la Policía. Estos errores estratégicos han dejado al país a merced de mafias que hoy dictan la ley en vastas regiones del territorio nacional con la sustitución de la cocaína colombiana por anfetaminas producidas por laboratorios farmacéuticos”, dijo Gaviria.

No se pierda: Colombia Humana explora “plan B” tras quedar fuera del partido Pacto Histórico

A renglón seguido, el exmandatario señaló que la comunidad internacional tiene a Colombia bajo la lupa por estos temas, por lo que instó a ver la descertificación como algo más allá de un gesto simbólico o un llamado de atención. Así mismo, Gaviria criticó la reacción de Petro y sus pronunciamientos en contra de Estados Unidos.

“Sorprendentemente, el presidente Petro anunció que no le comprará armas a Estados Unidos ni le pedirá ayuda, como si quisiera sanciones para Colombia. Es otro intento más por debilitar, como ya lo ha hecho con Israel y el Reino Unido, la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos la cual es indispensable para enfrentar a las disidencias de las FARC, al ELN y al Clan del Golfo”, agregó.

Finalmente, dijo que desde el Partido Liberal piden cambiar la política antidrogas, fortalecer a la fuerza pública y rechazar en 2026 a todos los candidatos que “insisten en debilitar las instituciones de seguridad para continuar con la connivencia funesta con las organizaciones criminales”.

Petro y Francia Márquez se pronunciaron sobre descertificación

En las últimas horas, sobre el tema de descertificación, el presidente Petro ha dicho que Colombia podría reconsiderar la compra de armas a Estados Unidos, lo que ha generado una tormenta de rechazo de sectores opositores. El mandatario también ha señalado que la certificación fue una decisión política en su contra que no valoró los esfuerzos del Estado en la lucha contra el narcotráfico, y, de hecho, dijo que la medida sería una muestra del posible interés de la administración de Donald Trump de interferir en la política local.

La vicepresidenta Francia Márquez hizo lo propio este martes. Durante su participación en un evento con los miembros del Foro Permanente para los Afrodescendientes de las Naciones Unidas, la funcionaria aseguró que la medida “no es más que una decisión política, porque somos el primer gobierno progresista que está intentando transformar años y siglos de abandono y exclusión. Bien conocemos que la política antidrogas que diseñaron tiene un perfilamiento racial. Los Pueblos Afrodescendientes han pagado las consecuencias de eso, son los territorios donde se ha fomentado el narcotráfico, los cultivos ilícitos, el destierro, el despojo”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.