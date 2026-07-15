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El Espectador le explica cómo va el gabinete de Abelardo de la Espriella

De los 18 ministerios, el presidente electo ya ha designado a 13 funcionarios para su gabinete. Los cinco restantes deben ser ocupados por mujeres.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
15 de julio de 2026 - 09:00 p. m.
El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ya ha designado 13 ministerios y con varios de los nuevos funcionarios ya ha trabajado en los empalmes regionales.
El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ya ha designado 13 ministerios y con varios de los nuevos funcionarios ya ha trabajado en los empalmes regionales.
Foto: Ilustración: Katerine González Clavijo

Hemos estado, quizá, un poco monotemáticos, pero la coyuntura así lo amerita. Por aquí seguimos hablando del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Hace ocho días lo hacíamos para hablar del empalme con el gobierno de Gustavo Petro, que resultó fallido, porque como bien lo dijo Ramiro Bejarano en su más reciente columna, este...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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