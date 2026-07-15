El Espectador le explica cómo va el gabinete de Abelardo de la Espriella

El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ya ha designado 13 ministerios y con varios de los nuevos funcionarios ya ha trabajado en los empalmes regionales. Foto: Ilustración: Katerine González Clavijo

Hemos estado, quizá, un poco monotemáticos, pero la coyuntura así lo amerita. Por aquí seguimos hablando del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Hace ocho días lo hacíamos para hablar del empalme con el gobierno de Gustavo Petro, que resultó fallido, porque como bien lo dijo Ramiro Bejarano en su más reciente columna, este...