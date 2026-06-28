El gabinete de Abelardo de la Espriella: así se arma el nuevo gobierno | La Mesa Redonda

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo configuran el gabinete del gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Ahora que se comenzó a delinear la nueva administración, que asume oficialmente el poder el próximo 7 de agosto, se están dando varias movidas en las filas de los Defensores de la Patria para configurar al nuevo gobierno.

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, junto a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, analizan las hojas de vida de quienes harán parte del gabinete. La primera designación fue para Rodrigo Lara Restrepo, próximo ministro del Interior.

Además de esto, durante los días siguientes se confirmarán los nombres de Indalecio Dangond (Agricultura), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Fabio Arjona (Ambiente) y, entre otros, Jaime Beltrán (Vivienda). También es fijo que Joaquín Gutiérrez y Carlos Suárez, al igual que Germán Calderón, tendrán espacios de poder. Eso sí, el sonajero es más amplio.

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Todas estas movidas del poder se analizaron en el más reciente episodio de La Mesa Redonda de El Espectador. Incluso, se revelaron detalles de cómo será la coalición oficialista en el Congreso y el proceso de auditoría forense que se le quiere hacer a la saliente administración.

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