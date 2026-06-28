Publicidad

Home

Política

El gabinete de Abelardo de la Espriella: así se arma el nuevo gobierno | La Mesa Redonda

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo configuran al próximo gabinete ministerial. Análisis en La Mesa Redonda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
28 de junio de 2026 - 10:13 p. m.
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo configuran el gabinete del gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo configuran el gabinete del gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ahora que se comenzó a delinear la nueva administración, que asume oficialmente el poder el próximo 7 de agosto, se están dando varias movidas en las filas de los Defensores de la Patria para configurar al nuevo gobierno.

Más información: Hernán Penagos: este es el hombre que estuvo detrás de la defensa del proceso electoral

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, junto a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, analizan las hojas de vida de quienes harán parte del gabinete. La primera designación fue para Rodrigo Lara Restrepo, próximo ministro del Interior.

Además de esto, durante los días siguientes se confirmarán los nombres de Indalecio Dangond (Agricultura), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Fabio Arjona (Ambiente) y, entre otros, Jaime Beltrán (Vivienda). También es fijo que Joaquín Gutiérrez y Carlos Suárez, al igual que Germán Calderón, tendrán espacios de poder. Eso sí, el sonajero es más amplio.

Es de su interés: Esta es la Colombia que traza De la Espriella desde el 7 de agosto: potencia lo simbólico

Todas estas movidas del poder se analizaron en el más reciente episodio de La Mesa Redonda de El Espectador. Incluso, se revelaron detalles de cómo será la coalición oficialista en el Congreso y el proceso de auditoría forense que se le quiere hacer a la saliente administración.

Vea aquí completa La Mesa Redonda de El Espectador:

Video Thumbnail

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

La Mesa Redonda

Mesa Redonda Electoral

Abelardo de la Espriella

José Manuel Restrepo

Defensores de la Patria

Elecciones 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.