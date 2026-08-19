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19 de agosto de 2026 - 06:59 p. m.

El “Libro de la Verdad”: estas son las alertas de corrupción que lanzó De la Espriella

El presidente presentó los hallazgos de su equipo de empalme en torno a 82 casos de presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Mientras los entes de control se comprometieron con avanzar en las investigaciones, figuras de la izquierda respondieron a los señalamientos y defendieron la gestión.

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