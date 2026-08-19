19 de agosto de 2026 - 06:59 p. m.
El “Libro de la Verdad”: estas son las alertas de corrupción que lanzó De la Espriella
El presidente presentó los hallazgos de su equipo de empalme en torno a 82 casos de presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Mientras los entes de control se comprometieron con avanzar en las investigaciones, figuras de la izquierda respondieron a los señalamientos y defendieron la gestión.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación