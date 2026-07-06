Benedetti y Lara comienzan empalme del Ministerio del Interior: estas son las prioridades

El ministro del Interior, Armando Benedetti, recibió a su futuro sucesor, Rodrigo Lara Restrepo, en la sede de ese ministerio. Foto: Archivo Particular

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, recibió en la sede de esa cartera a su futuro sucesor, Rodrigo Lara Restrepo. La cita tenía como motivo iniciar el proceso de empalme sobre esa entidad en medio de la transición de poder entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

La fotografía de los dos ministros era una de las más esperadas, pues la invitación estaba sobre la mesa por parte de Benedetti desde el 26 de junio, fecha en la que el presidente electo designó a Lara como su ministro en la cartera política.

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El recibimiento fue en el despacho del ministro y, según dejaron ver, navegó entre la cordialidad. Ese diálogo se extendió por varias horas y en el mismo se tocaron temas claves para lo que se será el tránsito de gobierno en medio de señalamientos desde el oficialismo de no dar reconocimiento a De la Espriella e incluso, de una narrativa de “desobediencia civil pacífica” promulgada por el nuevo líder de la oposición, Iván Cepeda.

Fue justamente ese uno de los puntos a tratar, pues el presidente Petro ya convocó a manifestaciones el 20 de julio, jornada en la que se instalará el nuevo Congreso. Desde el círculo de De la Espriella se han cuestionado esos movimientos y por lo mismo, han llamado a un respeto por “el mandato popular”.

En términos de agenda, otro de los temas que se abordó en este encuentro fue el relacionado con los proyectos que llegarán, de origen gubernamental, al nuevo Congreso el próximo 20 de julio. Y es que desde la saliente administración se ha insistido en llevar proyectos como una nueva reforma tributaria o una ley para abordar la política de paz total.

En misma medida, desde la saliente administración se pondría sobre la mesa la importancia de dar impulso a otras iniciativas como la jurisdicción agraria, que se hundió antes de finalizar las sesiones del pasado 20 de junio; o el proyecto de ley de competencias que reglamenta cómo funcionará la destinación de recursos desde el gobierno central a departamentos y municipios.

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Por parte de Rodrigo Lara se habría puesto en la mesa la búsqueda de un tránsito tranquilo entre las dos carteras, resaltando que es el Ministerio del Interior el que debe rendir cuentas sobre los diálogos que surtió la saliente administración con comunidades indígenas o la liquidación del Ministerio de la Igualdad, pues esta cartera estaría acogiendo la funciones de algunos de sus viceministerios (Juventud, Diversidades, Mujeres y Pueblos Étnicos y Campesinos).

Los encuentros entre los dos ministros se podrían estar presentando en las próximas semanas, resaltando que hasta el 31 de julio se desarrollará el empalme sectorial. Eso sí, ya existe una agenda delimitada para surtir el proceso previo al cambio de mandato del próximo 7 de agosto.

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