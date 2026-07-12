Ministro de Defensa no participará de desfile militar del 20 de julio: estas son las razones

Ministro de Defensa Nacional, en entrevista. Foto: Óscar Pérez

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El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, no será partícipe de los eventos del 20 de julio y dejará su cargo de forma temporal a partir de este 14 de julio para atender algunos temas personales. El jefe de esta cartera se reintegraría para la sucesión de mandato antes del 7 de agosto.

La ausencia del ministro en el desfile militar en el que se conmemora el primer grito de independencia se debe a un procedimiento médico que tenía programado desde hace algunos meses y era de conocimiento del presidente Gustavo Petro.

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Ese procedimiento, del que no se han revelado mayores detalles, implicaría una incapacidad médica para el alto funcionario de al menos 20 días. En ese sentido, su retorno estaría programado para principios de agosto, justo los días previos para la sucesión de mando presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

La ausencia del ministro de Defensa constituye otra novedad para esta jornada en la que el desfile militar se realizaría al sur de Bogotá. Ese mismo día el jefe de Estado saliente está convocando una serie de manifestaciones, también en la capital, lo que, según ha dicho, será su último acto público previo a dejar el poder en agosto.

Previo a su salida, Sánchez fue de los pocos ministros de la saliente administración que dio reconocimiento a Abelardo de la Espriella como mandatario electo. En su mensaje el MinDefensa dijo que “las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026 y es el doctor Abelardo de la Espriella”. En ese mismo mensaje afirmó que, de igual manera, Gustavo Petro culminará su mandato el 6 de agosto, razón por la que las Fuerzas Militares deben obedecer sus ordenamientos hasta esa jornada.

Es más, dentro del gabinete presidencial algunas voces habrían cuestionado el reconocimiento que dio a la designación del general (r) Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa. Días antes al reconocimiento de De la Espriella había celebrado que "representa un hecho significativo para el sector defensa y para la Fuerza Pública. En el marco institucional de la Constitución de 1991, Colombia vuelve a confiar la conducción del Ministerio de Defensa a un colombiano formado durante décadas en la institución, con conocimiento directo de sus capacidades, de sus desafíos y del valor humano de quienes la integran“.

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Ahora bien, con el conocimiento de su incapacidad médica se descarta una posible salida del ministro de esa cartera, algo que ya ha sucedido con otros funcionarios como Patricia Duque en el MinDeporte o Jorge Iván Cuervo en MinJusticia.

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