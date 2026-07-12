Este es el paquete de proyectos que llegará al Congreso el 20 de julio: son más de 100

La oposición respondió al discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso. Foto: Óscar Pérez

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Una semana resta para que el Congreso reactive sus actividades que comprenden el cuatrienio entre 2026 y 2030. La renovación asciende a más del 60 % tanto en Senado como en la Cámara, razón por la que ya se alista un grueso de proyectos a presentar este 20 de julio para su trámite legislativo.

El arranque del Legislativo tendrá su instalación con el discurso del presidente saliente, Gustavo Petro, el último de mandato, y con la elección de las mesas directivas en las dos plenarias. Son varios nombres que se barajan en esa disputa, pero que se quedarían en tres partidos: Centro Democrático, La U y Cambio Radical.

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Pero al margen de esa disputa, ese mismo 20 de julio iniciará otro pulso por los proyectos de ley que tendrá una serie de agendas encontradas entre la administración saliente y la entrante. De hecho, en la Casa de Nariño y varios de los ministerios ya se encuentran articulando algunos textos para dejar en el Capitolio antes de su salida del poder el próximo 7 de agosto.

El primero a ser radicado llega por los lados del Ministerio de Hacienda, cartera najo el mando de Germán Ávila Plazas, quien recibió la instrucción directa por parte del presidente Petro de radicar una quinta iniciativa de reforma tributaria. Según dijo el mandatario saliente, “ordeno al ministro de Hacienda presentar por quinta vez una reforma tributaria como proyecto de ley progresiva como ordena la constitución de 1991, que grave las rentas de los mayores especuladores y estafadores de Colombia y sus dineros en los paraísos fiscales untados de narcotráfico; el 20 de julio, día del segundo grito de independencia nacional de Colombia Ni un solo impuesto a la gente que trabaja, ni ninguna restricción de gasto a los derechos del pueblo trabajador”.

Ese proyecto, según se ha mencionado en los pasillos de esa cartera, podría ascender a los COP 23 billones. Pero su llegada al Congreso y su trámite en el mismo no cuenta con mayorías, como ya ha sucedido en las dos últimas intenciones del Ejecutivo frente a ese proyecto. Las mayorías ya no favorecen a la administración saliente y menos tras el cambio de mando que dejó como vencedor a Abelardo de la Espriella.

En misma línea el gobierno Petro también llevará al Congreso un proyecto con el que buscan prohibir el fracking en Colombia. Esa iniciativa tiene articulación de las carteras de Minas y Energía y Ambiente. No obstante, ya existe una línea de congresistas que buscan el hundimiento de ese proyecto, pues la fracturación del suelo para la extracción de hidrocarburos es una de las propuestas del mandatario electo. Además, de las tres veces que se presentó al Congreso nunca avanzó si quiera a la construcción de ponencias.

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Por otro lado, en las filas del gobierno entrante se presentará una propuesta para que se pueda realizar el traslado de la ceremonia de posesión de De la Espriella en una guarnición militar. Esa decisión radica en el pleno del Congreso y será impulsada por Salvación Nacional, bancada oficialista, siendo el primer medidor para el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, que si bien iniciará labores el 7 de agosto, debe ir alineando a los diferentes partidos.

Esa misma jornada del 20 de julio llegará por parte del partido Centro Democrático una decena de proyectos de autoría del representante electo Daniel Briceño. Según dijo en un reciente video, estos textos irán enfocados en materia fiscal, educación, anticorrupción y antiderroche que, según dijo “no pretenden colapsar el sistema legislativo” y que atienden a “las necesidades del país”.

En el Pacto Histórico también habrá un grueso de proyectos que tendrán tránsito y se presentarán a partir de 20 de julio. El primero lo anunció el líder opositor, Iván Cepeda, que presentará nuevamente el texto de jurisdicción agraria con el que se regulan las competencias legales en la reforma agraria de la administración Petro.

Esa iniciativa ya tuvo un primer paso por el Congreso con luz verde, inicialmente, en las comisiones primeras. A pesar de tener acuerdos, no logró superar las instancias de plenarias y se hundió en los días finales del periodo pasado. Esa misma bancada llevará otros proyectos que seguirá regulando sectores laborales y agrícolas en diferentes regiones del país.

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