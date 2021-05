El fiscal general anunció que el excandidato presidencial era mencionado en uno de los audios. José Guillermo Hernández habría señalado que la campaña en La Guajira del ahora senador fue financiada por mineros del departamento.

El fiscal Francisco Barbosa añadió un nuevo capítulo a la Ñeñepolítica en la noche de este lunes al revelar en una entrevista que en las pesquisas de este escándalo figuraba el nombre del senador Gustavo Petro. Según el fiscal, en uno de los más de 5.000 audios que tiene la Fiscalía en su poder, José Guillermo Ñeñe Hernández habla con un interlocutor de identidad desconocida sobre una supuesta financiación de la campaña del candidato de la Colombia Humana por parte de mineros de La Guajira.

“Se habla de una presunta financiación de mineros a la campaña de Gustavo Petro, y en ese orden de ideas se ha abierto esa veta investigativa para que sea en un momento determinado una investigación paralela que permita determinar ¿qué estaba pasando en la financiación de las campañas en La Guajira?”, dijo en diálogo con Noticias RCN el fiscal Barbosa, que también confirmó que se llamará a los gerentes de cada una de las campañas para dar las explicaciones sobre las actuaciones durante la justa presidencial.

Vea: Petro no podrá volver al país por cancelación de vuelo humanitario que lo traería de Cuba

“Si ha y dichos del señor Hernández contra diferentes campañas, entonces, ¿no se investiga a una? ¿Es normal decirle al país que, en el marco de una investigación en la que este señor habla de una y otra campaña, no hay que investigar una de las campañas porque puede ser políticamente mal leído?”, dijo la cabeza del ente acusador. Por último, Barbosa aseguró que el país no se había enterado de este giro en las investigaciones debido a que él no es " un fiscal que le entrega a la prensa todo lo que llega a la Fiscalía".

Era de esperarse que los anuncios del fiscal Barbosa tuvieran una temprana reacción a través de redes sociales. Algunos congresistas del Centro Democrático se limitaron a compartir la noticia frente a las menciones del Ñeñe Hernández y la campaña de Gustavo Petro, mientras que concejales como Humberto Papo Amín se fueron en contra del senador de la Colombia Humana.

Puede ver: Gustavo Petro salió bien de la intervención quirúrgica: Gustavo Bolívar

“Les fue políticamente rentable decir que Ñeñe Hernández era un “narcotraficante” sin ser condenado como tal. Lanzaron juicios precipitados y hoy descubrimos relación entre el Ñeñe y la campaña de Petro. Ahora tomemos asiento y veamos como se victimizan”, señaló el concejal bogotano del Centro Democrático.

Una reacción muy diferente tuvo la oposición, que salió en grupo a rechazar las revelaciones hechas por el fiscal general, incluso posicionaron como tendencia la etiqueta #FiscaldeBolsillo. Uno de los primeros en manifestarse fue el senador Gustavo Bolívar, uno de los más cercanos de Gustavo Petro en el capitolio.

“El fiscal Barbosa dice que quien aparece en las fotos con Ñeñe, el que baila en parrandas con Ñeñe, el que habla con Caya Daza, el que parece en vallas con Ñeñe, el que usa los helicópteros del Ejército y el que recibe mil millones bajo la mesa no es Duque sino usted (Gustavo Petro)”, fue el primero de una seguidilla de trinos cuestionando al fiscal y su papel en la investigaciones.

Lea: Petro será sometido hoy a intervención quirúrgica por posible cáncer.

“Hay golpes bajos y este del fiscal de bolsillo Barbosa, vinculando a Petro con el Ñeñe. Estrategia ruin para desviar la culpa de su Jefe. Ya sabemos que la Ñeñepolítica terminará en la impunidad. Se pifiaron los constituyentes de 1991 al permitir que el presidente ternara al fiscal general”, también dijo Bolívar, que puso sobre la mesa el inconformismo de varios por la cercanía del fiscal con el primer mandatario.

Por otro lado, la respuesta más esperada fue la del senador Gustavo Petro, directamente implicado en la controversia. Sin embargo, este se limitó a retrinar la noticia y a hacer un gesto de risa frente a ella. Sin embargo, desde el equipo de comunicaciones se confirmó que este se manifestará a lo dicho pro el fiscal Barbosa en las próximas horas.

Frente a esta respuesta, el representante David Racero, también de la Colombia Humana dijo: “Entiendo la onomatopeya sarcástica de la risa (el "jejejej"). Pero debo decirlo, a mi no me da risa. El uriibismo que se aferra al poder demuestra una y otra vez que es capaz de hacer lo que sea para destruir a Petro y a quienes pongan en riesgo su dominio del Estado”.

Aunque el senador Petro no se manifestó frente al asunto, su movimiento político, Colombia Humana, sí tuvo un pronunciamiento a través de redes sociales. “Audios del narcotraficante Ñeñe con asesora de Uribe que confirman compra de votos para Duque y financiación ilegal de su campaña. Fiestas y decenas de fotos del narcotraficante Ñeñe con Duque. Pero el investigado es gustavo Petro ¿Fiscal De Bolsillo?”.

A los cuestionamientos de la decisión de la Fiscalía también se unió el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino. También a través de Twitter, el senador dijo: “Resulta que por la inocultable participación del Ñeñe Hernándezen la campaña de Presidente Duque, Fiscal Barbosa anuncia que terminará investigada la campaña de Petro ¿Cómo les parece?”.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, fue otro de los congresistas de oposición que mostró su incorformidad ante los anuncios del ente acusador: “Montañas de pruebas y audios que comprometen al presidente Duque y al senador Uribe, y el Fiscal decide investigar a Petro. Debiera declararse impedido en este caso”.