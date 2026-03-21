Tras llegar tarde, el presidente Petro intervino en el foro Celac-África: esto dijo

Presidente Gustavo Petro en foro Celac-África. Foto: Presidencia

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Los jefes de Estado y delegaciones diplomáticas de Latinoamérica y África llegaron este sábado, sobre las 9:30 de la mañana, al foro de alto nivel CELAC-África 2026, que se desarrolla en Bogotá. Aunque varios esperaban darle inicio al segmento principal con el discurso del presidente Gustavo Petro, al final fue la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, quien tomó la palabra.

En el recinto estaban, entre otros, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi, y Burundi, Evariste Ndayishimiye. La funcionaria de más alto nivel era la vicepresidenta Francia Márquez, razón por la cual se notó la ausencia del jefe de Estado. Finalmente, el presidente Petro llegó después del mediodía, lo que retrasó algunas citas bilaterales.

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El mandatario ingresó al evento y saludó a los presidentes y cancilleres presentes. Durante su discurso aseguró que la cumbre refleja las posibilidades de poner a la humanidad en el centro de las decisiones del mundo. En este sentido, se refirió a las guerras a nivel mundial, la “impotencia” de Naciones Unidas en cada caso y agregó que la vida está en riesgo por la crisis climática.

En un momento del discurso cargó contra Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Según el presidente, el funcionario estadounidense mantiene un discurso que podría llevar al mundo a una nueva era de conflictos. “Ante esta situación, creo que América Latina y África deben buscar su propia identidad, no para encerrarnos, sino para hablarle al mundo”.

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El mandatario agregó que Rubio está equivocado y dijo que, como latino, debería entenderlo. “Ser latinos no consiste en avasallarnos los unos a los otros. En América Latina hemos aprendido a no destruir el hogar del vecino, a no matarle el hijo a la madre a través de un misil, a saber distinguir un señor lanchero que lleva una sustancia ilícita porque no tiene con qué más comer y no merece recibir un misil. Simplemente hablando se pueden encontrar las soluciones. Eso le dije a Trump”.

Frente a los desafíos globales, el Presidente @petrogustavo alertó sobre el debilitamiento del sistema multilateral y la necesidad de fortalecer espacios como Naciones Unidas para enfrentar problemas comunes.



Señaló que, ante crisis como la climática que ya afecta a Colombia, la… pic.twitter.com/PcomAiWlIn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 21, 2026

Petro también insistió en que la región tiene un papel fundamental en la solución de los desafíos globales, en gran medida por su potencial en materia de transición energética para enfrentar la crisis climática. Así mismo, destacó que los países de esta zona deben fortalecer el diálogo y la cooperación como alternativa a la violencia.

Finalmente, el jefe de Estado dijo que el nuevo multilateralismo debe basarse en los encuentros entre pueblos diversos buscando soluciones a los problemas de la humanidad. “Esta reunión entre África y Celac es parte del esfuerzo, habrá más. Y la reunión que ahora sigue para ceder la presidencia a Uruguay hace parte de este esfuerzo (...) son las reuniones iniciales para configurar una nueva unidad de la humanidad”, concluyó Petro.

En medio del foro de alto nivel, el mandatario sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

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