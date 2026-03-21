Así fue el encontronazo entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda por el asesinato de Miguel Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se fue contra Iván Cepeda por caso Miguel Uribe. Foto: Archivo Particular

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió un nuevo foco de pelea entre el petrismo y la oposición por cuenta de un video que publicó este sábado en sus redes sociales. El líder del Centro Democrático se refirió en su mensaje al asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien también fue precandidato presidencial de su partido, y apuntó contra el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda.

“La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto insistió Petro, cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó del país, para que gozaran de impunidad en Venezuela, a Santrich e Iván Márquez?”, cuestionó el exmandatario.

Instigaron el asesinato de Miguel Uribe y los eligió el terrorismo. pic.twitter.com/natLp61LYt — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 21, 2026

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Pocas horas después de la publicación del video, el candidato Cepeda respondió con un comunicado a la opinión pública en el que le pidió a Uribe pruebas de sus afirmaciones. “En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, aseguró.

COMUNICACIÓN PÚBLICA



A Álvaro Uribe Vélez



Señor expresidente y excandidato al Senado:



En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación… https://t.co/LuN5Ojbn31 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 21, 2026

Según el también senador, ese tipo de afirmaciones no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública. Agregó que su deber es acudir a las instituciones y permitir que la justicia esclarezca los hechos. “Quedo, como en ocasiones anteriores, a la espera de que este asunto sea tramitado en los escenarios judiciales correspondientes. Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político”, agregó Cepeda.

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La pelea se trasladó a otros sectores de ambos bandos. La excandidata presidencial Vicky Dávila, parte de la Gran Consulta por Colombia en la que ganó Paloma Valencia, publicó una imagen de Cepeda con Iván Márquez y Jesús Santrich para insistir en el punto de la responsabilidad de la Segunda Marquetalia en la muerte de Miguel Uribe.

María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, le respondió con un mensaje en X. “¿Esta es la campaña que van a hacer los excandidatos de la Gran Consulta y los partidos que la conforman? ¿Esta es su ética?”, dijo. Según la senadora del oficialismo, Iván Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico y sus enemigos están recurriendo al odio para desacreditar su campaña.

Otros integrantes de la Gran Consulta mantuvieron sus críticas a Cepeda. “La Paz Total no fue un invento ingenuo: fue una estrategia deliberada para darle oxígeno a criminales que traicionaron el acuerdo de paz. Entre ellos, Jesús Santrich, narcotraficante y fundador de la Segunda Marquetalia, a quien Cepeda defendió y respaldó”, señaló David Luna. Integrantes del Pacto Histórico y de la alianza de centroderecha continúan con los choques en redes sociales por el tema.

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