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Así fue el encontronazo entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda por el asesinato de Miguel Uribe

El senador y candidato del Pacto Histórico le pidió al jefe del Centro Democrático que presente ante la justicia las pruebas para señalarlo de instigar la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.

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Redacción Política
21 de marzo de 2026 - 07:23 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe se fue contra Iván Cepeda por caso Miguel Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe se fue contra Iván Cepeda por caso Miguel Uribe.
Foto: Archivo Particular
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió un nuevo foco de pelea entre el petrismo y la oposición por cuenta de un video que publicó este sábado en sus redes sociales. El líder del Centro Democrático se refirió en su mensaje al asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien también fue precandidato presidencial de su partido, y apuntó contra el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda.

“La Fiscalía presenta como una evidencia incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Nueva Marquetalia. ¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto insistió Petro, cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó del país, para que gozaran de impunidad en Venezuela, a Santrich e Iván Márquez?”, cuestionó el exmandatario.

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Pocas horas después de la publicación del video, el candidato Cepeda respondió con un comunicado a la opinión pública en el que le pidió a Uribe pruebas de sus afirmaciones. “En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, aseguró.

Según el también senador, ese tipo de afirmaciones no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública. Agregó que su deber es acudir a las instituciones y permitir que la justicia esclarezca los hechos. “Quedo, como en ocasiones anteriores, a la espera de que este asunto sea tramitado en los escenarios judiciales correspondientes. Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político”, agregó Cepeda.

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La pelea se trasladó a otros sectores de ambos bandos. La excandidata presidencial Vicky Dávila, parte de la Gran Consulta por Colombia en la que ganó Paloma Valencia, publicó una imagen de Cepeda con Iván Márquez y Jesús Santrich para insistir en el punto de la responsabilidad de la Segunda Marquetalia en la muerte de Miguel Uribe.

María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, le respondió con un mensaje en X. “¿Esta es la campaña que van a hacer los excandidatos de la Gran Consulta y los partidos que la conforman? ¿Esta es su ética?”, dijo. Según la senadora del oficialismo, Iván Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico y sus enemigos están recurriendo al odio para desacreditar su campaña.

Otros integrantes de la Gran Consulta mantuvieron sus críticas a Cepeda. “La Paz Total no fue un invento ingenuo: fue una estrategia deliberada para darle oxígeno a criminales que traicionaron el acuerdo de paz. Entre ellos, Jesús Santrich, narcotraficante y fundador de la Segunda Marquetalia, a quien Cepeda defendió y respaldó”, señaló David Luna. Integrantes del Pacto Histórico y de la alianza de centroderecha continúan con los choques en redes sociales por el tema.

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Por Redacción Política

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Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 12 minutos
Cancreco alvaraco ya Colombia está harta de sus crimenes
pedrito opinador(59003)Hace 12 minutos
Ya queremos ver a farcepeda en debates en TV tendra que dar respuesta a sus cercania con los asesinos de Miguel Uribe. Ya es hora que de la cara y es hora que petro se entrege a la justicia de USA
pedrito opinador(59003)Hace 14 minutos
Es que Uribe tiene la razon. petro publico miles de twits llamando a dar la orden en contra de Uribe Turbay. Los amigos de farcepedas son la segunda marquetalia, alli estam los asesinos. ¿Quien dio la orden?, hay dos sospechosos, uno investigado por la DEA y otro hijo de alquien con frente propi en las farc a su nombre. Lo peor de colombia, quien abrazo a los creadores de guerrillas.
RICARDO BOTERO(81050)Hace 19 minutos
Le dijo Uribe a Paloma: "Usted pose de moderada mijita que yo me encargo de la campaña sucia, juguemos al policía bueno y al policía malo en el interrogatorio".
fernando ardila cardozo(29690)Hace 25 minutos
Uribe es y será paraco.
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