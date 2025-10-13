El próximo domingo habrá elecciones de los Consejos de Juventud: consulte si es jurado

Hay más de 11 millones de jóvenes habilitados para votar. Foto: Registraduría

Este domingo 19 de octubre, los jóvenes entre los 14 y 28 años podrán asistir a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud. La primera vez que se llevó a cabo esta elección fue el 5 de diciembre de 2021, año en el que la abstención estuvo cerca del 90 %. Por esta razón, la expectativa de la Registraduría y otras autoridades es que aumente la participación.

De acuerdo con el registrador nacional, Hernán Penagos, este año incrementó tanto el número de listas inscritas como el de candidatos, en un 9 % y 15 %, respectivamente, en comparación con los comicios de 2021. Así, se registraron 9.000 listas presentadas por partidos y movimientos políticos con 45.000 jóvenes entre 14 y 28 años que oficializaron su participación.

Sobre los candidatos, la entidad resaltó que 21.210 fueron presentados por partidos políticos y 13.582 por grupos independientes. En cuanto a este último dato, hubo un aumento del 10 % de inscripción de listas independientes.

El propósito de estas elecciones es que los jóvenes tengan representación en la toma de decisiones de su localidad o municipalidad, así como para ejercer la vigilancia y el control de la gestión pública. Pero la función integral es que los consejeros electos funcionarán como un interlocutor para las agendas territoriales de las juventudes en relación ante la institucionalidad pública de cada ente territorial.

Sin embargo, es de anotar que ha habido cierto disgusto desde estas instancias juveniles por la poca incidencia que se ha tenido en el Gobierno nacional. Diferentes organizaciones han pedido fortalecer la labor de los consejeros a partir de la siguiente elección.

Consulte si fue designado como jurado de votación para los Consejos de Juventud

Lo primero que deberá hacer es ingresar a la página oficial de la Registraduría Nacional: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado. Allí, hay una sección con el nombre de Consejos Municipales y Locales de Juventud, con un botón que dice “Grandes x Elección” al que podrá darle click.

A partir de ahí, se cargará una página con el nombre de “Grandes x Elección”, en la que podrá acceder a varias cosas en la parte superior, entre ellas, la sección de “Jurados de votación”.

