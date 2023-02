Reacciones políticas a los reparos de los ministros a la reforma a la salud

El presidente Petro dijo que la carta enviada por los ministros motivó mayor discusión y arrojó cambios del proyecto. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La reforma a la salud no deja de despertar controversia y, en esta ocasión es por el presunto impacto fiscal que produciría. Este domingo se conoció una carta de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Agricultura, Cecilia López; Educación, Alejandro Gaviria, y, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, en la que expusieron sus reparos al proyecto.

Si bien se refieren a varios temas, una de las principales preocupaciones que advierte es que, si la reforma es aprobada tal cual cómo fue presentada, “produciría un impacto en las finanzas de la nación”. Igualmente, se abre otra vez el debate sobre si es una ley estatutaria u ordinaria, lo que cambiaría las condiciones del trámite.

(Lea: “Así es Macondo: agarrón en Aracataca por idea de poner a Gabo en escudo del pueblo”)

De acuerdo con el documento, que llegó a las manos del presidente Petro, la reforma planteada implica un aumento sostenido del gasto. Por ejemplo, se pasa de un gasto de atención primaria de $8.79 billones a $16.89 billones en el primer año de la reforma y desde entonces habría un aumento sostenido hasta llegar a $27 billones en 2027. Esto implicaría, en promedio, un aumento en el gasto de $2.5 billones por año.

También habría un claro aumento en gastos por dotación de infraestructura y equipamiento. Se pasa de $1.5 de gasto sin reforma a $3.9 billones en el primer año y desde ahí hay un aumento hasta llegar a $5.1 billones en 2030. Bajo estos números, los ministros compararon los gastos entre la reforma propuesta y el modelo mixto, y se habla de un costo mucho mayor con la propuesta de gobierno.

En ese sentido, la primera en manifestarse fue la presidenta de la comisión séptima del Senado, Norma Hurtado (Partido de la U), quien al ser la encargada de liderar el debate sobre la reforma a la salud en la cámara alta, había sido bastante insistente en ese tema y desde hace semana estaba pidiendo al ministro de Hacienda el análisis de impacto fiscal.

Coincido en avanzar hacia la dignificación laboral del talento humano en salud, para lo cual incluso he propuesto un proyecto de ley que va para último debate. No obstante, persiste la incertidumbre fiscal para lograr esta meta que incluso ha llegado a estimarse en $9 billones 👇🏼 pic.twitter.com/AJktZoJXEg — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) February 26, 2023

Al respecto, la senadora dijo que “no estuve equivocada al consultarle al ministro de Hacienda, en dos ocasiones, sobre el impacto de la reforma a la salud en el marco fiscal (…) Se utilizan los mismos recursos del sistema, sin nuevas fuentes que permitan sufragar una gran variedad de gastos. Esto genera confusión sobre qué tipo de destinación deberán tener los recursos de la salud”, dijo.

El que sí no ha dicho nada es el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth Escaf, quien presidiría el primer debate de la reforma. Sin embargo, sí se manifestó el presidente Petro, quien dijo que la carta enviada motivó mayor discusión y “arrojó cambios del proyecto y cuadros diferentes de impacto fiscal (…) El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse”, apuntó. Por ende, dijo que no es correcto decir que no se tuvo en cuenta los comentarios.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Desde el Gobierno, también habló la jefe del despacho de presidencia, Laura Sarabia, quien señala que “en el informe inicial había costos que con o sin reforma deben ser asumidos por el Estado”.

Esa idea la apoyó el presidente de la Cámara, David Racero, quien asegura que “se presenta un documento cargándole a la reforma de salud gastos que no son propios de ella, para así mostrarla como inviable financieramente por encima de regla fiscal. Es una evidente mala intención”, dice.

El debate interno en el gobierno es permanente. Esa fue precisamente la intención del presidente @petrogustavo al momento de conformar un gabinete diverso. Con fuego amigo a través de filtración tendenciosa, se busca conseguir por la fuerza lo que debe dirimirse en el Congreso — David Racero (@DavidRacero) February 27, 2023

Hay quienes pese a las explicaciones del Gobierno, mantienen sus reparos: “Insiste en plantear un dilema sobre la guerra públicos vs. privados. El punto es que no hay un ‘enemigo a desterrar’. Hay que revisar experiencias pasadas y sobre eso mejorar el sistema en una cooperación entre el Estado y privados. Politizar el sistema es peligroso”, dijo la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde).

Así las cosas, para el senador Humberto de la Calle, el proyecto de reforma a la salud del gobierno “está muerto” pues su debate no será nada sencillo. “Aún si no consigue todas sus metas, usted tiene en sus manos el logro de avances impostergables en la salud de los colombianos (…) Conocido el severo documento de los ministros y jefe de DNP, abra un compás de reflexión. La discusión de ley de salud en extras se le va a caer. Reúna a todos y busque puntos de encuentro para presentar un proyecto remodelado en ordinarias marzo”, le recomienda.

Señor Presidente @petrogustavo : Aún si no consigue todas sus metas, usted tiene en sus manos el logro de avances impostergables en la salud de los colombianos. Sería un gran transformador. No desperdicie la oportunidad. El proyecto del gobierno está muerto. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 26, 2023

Ante las advertencias que indican que el debate podría caerse, el ministro del Interior, Alfonso Prada, las calificó de “exageración y el dramatismo (...) Declaran muertes prematuras, pontifican sobre procesos que no se han desarrollado, leen a su acomodo las reglas, y celebran pero ocultan que son documentos viejos y debatidos. Calma que apenas comienza el debate”, dijo.

La exageración y el dramatismo al final evaden el debate. Veamos: declaran muertes prematuras, pontifican sobre procesos que no se han desarrollado, leen a su acomodo las reglas, y celebran pero ocultan que son documentos viejos y debatidos. Calma que apenas comienza el debate. — Alfonso Prada (@alfonsoprada) February 27, 2023

Por otro lado, la oposición no se ha quedado callada, y aprovecharon la carta de los ministros para asegurar que les estarían dando la razón en algunas cosas que ya habían advertido, como que la ley es estatutaria y no ordinaria. “Sobre el documento de los ministros. Como lo he expresado, no puede tramitarse un proyecto de ley, en este caso de carácter estatutario sin que haya concepto favorable y reseña del impacto fiscal. Asunto que pasó por alto esta reforma”, dijo la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático).

“La ministra mintió descaradamente al país y está poniendo en riesgo la salud de los colombianos”, dijo por su parte el representante Andrés Forero (Centro Democrático), haciendo referencia a que Carolina Corcho había dicho que “la reforma no es tan costosa” y que “el ministro de Hacienda está tranquilo”. Lo complementó Cabal, quien dijo que “aunque la Ministra de Salud ha negado el elevado impacto Fiscal, los Ministros de Hacienda, Educación, Agricultura y el Director del DNP, advierten que sería de $29.7 billones en 2023″.

Aunque la Ministra de Salud ha negado el elevado impacto Fiscal, los Ministros de Hacienda, Educación, Agricultura y el Director del DNP, advierten que sería de $29.7 billones en 2023, llegando a los $100 billones en 4 años de gobierno petrista.#ReformaDeLaMuerte pic.twitter.com/YXKQ5dmYC5 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 26, 2023

De acuerdo con el senador Miguel Uribe Turbay, del partido uribista, “la reforma a la salud de Petro comenzó mal (...) no mejora condiciones del personal de la salud, entrega plata de la salud a políticos y burocratiza el sistema. Para rematar: cuesta 100 billones en 4 años. Inviable”, señaló.