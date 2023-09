“El único responsable del robo de datos es el gobierno Petro”: responde Miguel Uribe

Presidente Gustavo Petro y senador Miguel Uribe. Foto: El Espectador

El senador Miguel Uribe le respondió al presidente Gustavo Petro este jueves, después de que el mandatario asegurara que las intervenciones en el Congreso del congresista del Centro Democrático influyeron en que no fuera aprobada la creación de la Agencia de Ciberseguridad, algo que habría podido prevenir el ataque cibernético que viven 34 entidades del gobierno. “Nunca me opuse ni me he opuesto a la necesidad de una Agencia de Seguridad Digital, me opuse a que se creara esta entidad a través de facultades extraordinarias, es decir, dándole discrecionalidad absoluta al gobierno de crear una agencia que podía violar los derechos fundamentales de privacidad e intimidad de los colombianos, a través de un orangután en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, dijo Uribe haciendo referencia al artículo 307 que no fue aprobado en el PND por el Legislativo.

El congresista explicó que su propuesta está en aprobar la creación de la agencia, a través de un proyecto de ley independiente, como se está tramitando actualmente en el Capitolio. “Lo que denuncie en aquel momento fue el lobby de Saúl Kattan, mal recordado por su paso en la ETB. Este articulado dejaba dudas sobre si podría convertirse en una herramienta para espiar a los colombianos y limitar la libre expresión en las redes sociales”, afirmó el senador en un video publicado en su cuenta de X.

Uribe también hizo referencia a las chuzadas, como lo había hecho Petro el mismo jueves. “Esta mentira de un senador impidió que el Congreso aprobara la defensa que el gobierno propuso ante ataques informáticos. Por ignorancia, confundió ciberseguridad con chuzadas y el Congreso le creyó”, expuso el presidente. “El confundido es Petro si cree que los colombianos vamos a volver a caer en su trampa. Petro es hoy el presidente de las chuzadas [...] Lo advertimos en su momento y se hizo realidad, este es el gobierno de las chuzadas”, aseveró el senador haciendo referencia al caso de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia y quien presuntamente interceptada ilegalmente.

“El único responsable del robo de los datos del Ministerio de Salud es el gobierno Petro”, continuó el congresista, quien le lanzó un par de preguntas al primer mandatario de los colombianos: “¿Se han hecho las inversiones necesarias en el mantenimiento requerido para el sistema? ¿Manejaron la información con el protocolo necesario? ¿Qué grado de confidencialidad manejan los funcionarios? Es más, le pregunto, presidente, ¿es esta otra estrategia suya para difamar al sistema de salud e imponer su inconveniente reforma?”.

