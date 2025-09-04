Presidente del Senado cuestionó decisiones “a quemarropa” del Consejo Electoral

El presidente del Congreso, Lidio García, pidió al secretario del Senado, Diego González, su concepto sobre la votación. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), cuestionó las decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “a quemarropa”. Lo hizo después de la plenaria en la que el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional.

Al término de la plenaria, en declaraciones a medios de comunicación, García afirmó: “Quiero decirlo de manera categórica, el CNE nos mande una decisión en plena decisión del Senado de la República. Eso no es de muy buen recibo para nosotros porque, entre otras cosas, esas decisiones hacen efecto o se tienen que tomar 24 horas después, al día después es que hacen afecto”. Y agregó: “Sin embargo, cumplimos con lo que ellos determinaron en el último momento, es decir, a quemarropa”.

Se refería a la decisión del CNE de dejar sin piso una medida cautelar que una de sus magistradas, Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico), había concedido a la senadora Ana María Castañeda (Cambio Radical) para que pudiera tener derecho a voz y voto en las sesiones. La sanción que la dejaba sin esos ejercicios había sido impuesta por su colectividad, luego de que Castañeda se ausentara de la sesión en la que se discutió y hundió la realización de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.

Mientras este miércoles se discutían los impedimentos, llegó a la mesa directiva la notificación de la decisión del Consejo Electoral. “El día de hoy la mesa directiva y la Secretaría han recibido una comunicación del CNE a las 2:55 pm en donde se notifica una resolución con fecha el día de hoy, en donde solamente, hasta el momento, se ha recibido para el caso de la senadora Ana María [Castañeda]”, le dijo Diego González, secretario del Senado, en la plenaria al presidente García.

“Para el caso de la senadora Ana María tenemos un auto del CNE, o más bien una resolución, que deja sin efectos el auto que se explicó anteriormente”, agregó González.

Sobre esta situación, en las mismas declaraciones después de la sesión, García insistió en que “a mí me parece una falta de respeto. Y, en todo caso, defendió que, con la manera en la que procedió la corporación para elegir con 62 votos a Camargo, hubo transparencia y una actuación “totalmente legal”. “Al final de cuentas todo el mundo salió tranquilo. Hubo una discusión amplia y todo el mundo terminó tranquilo y aquí no hubo mayor problema al final de la decisión”, dijo.

