Senadora sancionada de Cambio Radical no votará en elección de magistrado: CNE decidió

La senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical. Foto: Senado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya decidió sobre la sanción impuesta a la senadora Ana María Castañeda por su partido, Cambio Radical. Ese voto sería clave para la elección de magistrado en el Senado, que se desarrolla este miércoles.

La ponencia presentada por el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) dejó sin efectos el auto de la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) con el que se rechazó la sanción impuesta contra la senadora. El “castigo” impuesto a Castañeda por Cambio Radical se sustentó en su ausencia durante la votación de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. La medida la tocó tanto a ella como al senador Temístocles Ortega, cuyo voto está en veremos.

La decisión, inicialmente, se fue a conjueces, pues no alcanzó los seis votos necesarios para pasar. A favor votaron los magistrados Baquero, Alfonso Campo, Álvaro Echeverry, Maritza Martínez, Álvaro Prada y el conjuez Majer Abushuhab.

El CNE, además, se encuentra en revisión del expediente concerniente a Ortega, que también será importante en la votación de la Cámara alta. Se trata de una decisión en la que Cambio Radical anunció que su bancada votaría a favor de Carlos Camargo, pero el voto de ambos senadores sancionados podría inclinar la balanza hacia María Patricia Balanta. Mientras que el exdefensor tiene el respaldo de la oposición, la jurista tiene el guiño del oficialismo.

La magistrada Velásquez había proferido una medida cautelar a favor de la senadora, asegurando que no había un pronunciamiento de fondo del CNE sobre la sanción impuesta por el Consejo de Control Ético y el Comité Central de Cambio Radical. En ese texto, señalaba que “no constituye pronunciamiento alguno sobre la validez de los actos impugnados”.

“Su finalidad radica en evitar un perjuicio grave e irreparable, salvaguardando el debido proceso y los derechos políticos de la congresista, y de los ciudadanos que representa”, se lee en el documento que quedó sin efectos en la votación de este miércoles.

¿Qué dijo el senador Ortega?

Ante la expectativa por la decisión alrededor del congresista en el CNE, este habló ante la plenaria del Senado. Allí, aseguró que hubo maromas jurídicas para investigarlo tanto a él como a Castañeda en una instancia que “nadie conoce en Cambio Radical”.

Incluso, dijo que se trató de una “jornada totalmente inaceptable para la justicia colombiana, para con los jueces, para con las cortes de este país” y enfatizó en que la sanción está suspendida. En esa línea, aseguró: “Yo no represento un partido aquí”.

“Mientras no haya decisión definitiva, la senadora Castañeda y yo tenemos el pleno derecho a votar y a debatir”, agregó.

En respuesta, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) dijo que el partido “debe cumplir con los estatutos que se establecen”, pues “defraudar las decisiones de bancada es defraudar al elector”. Aseguró que la plenaria no era el escenario para esas discusiones.

“Hay una decisión que notificó el CNE y debe dársele cumplimiento”, indicó.

El mismo presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), se pronunció al respecto. Insistió en que, si bien no era el espacio para debatir una decisión que correspondía al CNE, el órgano electoral debía tener “seriedad” y dar claridad sobre las determinaciones que ocurrían paralelamente a la votación.

