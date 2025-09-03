“Debemos devolverle el poder a las regiones”: Héctor Olimpo

Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, hace parte de la coalición 'Fuerza de las Regiones'. Foto: El Espectador

¿Cuál es su ideología?

Yo soy definitivamente un liberal. El liberalismo tiene una máxima que es la defensa de la democracia liberal, que a su vez tiene unos principios como son la defensa de las libertades públicas, el cierre de la brecha social, las libertades económicas, el respeto a la iniciativa privada. Tiene como fundamento el respeto a la división de poderes que son esencia de nuestra democracia. Respeto y coordinación de los tres poderes públicos.

Al final, el liberalismo no es una ideología, sino un modo de ver el mundo, y si se quiere, es un proceso o procedimiento. Nosotros creemos en la justicia procedimental que es que la sociedad debe tener unas reglas claras donde la gente pueda jugar con la garantía de que se van a respetar y quienes las incumplan tendrán una sanción.

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Casa de Nariño?

Este país tiene unas amenazas muy complejas. La mitad de la gente se quiere ir del país, hay una brecha regional muy grande, hay dos Colombia y esa brecha regional es motor de nuestra violencia. Hace dos meses la ONU dijo que Colombia era el tercer país más desigual del planeta y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El secreto es cerrar la brecha regional para que en Colombia no siga habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Mi propuesta es entregar la autonomía a los territorios, equilibrar la balanza para cerrar la brecha regional. Vamos a crear las regiones autónomas que sirven para generar riqueza, para que cada región pueda expresar su riqueza sin tener que pedirle permiso a todo el gobierno central. Debemos devolverle el poder a las regiones y tener un líder que huela más a pueblo, que huela más a región, que haya estado más cerca. Los problemas que los entienda mejor y que entiende el valor de empoderar los territorios.

¿Qué programas del Gobierno Petro daría continuidad?

Me gusta la reforma agraria, pero la haría mejor, sin tanta chambonería administrativa. Hay mucha gente que le han entregado las tierras, pero no le entregan los títulos. Les entregan las tierras sin paquetes tecnológicos, sin que la gente tenga capacidad técnica para poder producir esas tierras, ni financieras. Y esa tierra, si se entrega sin garantía de productividad, se termina perdiendo porque a quienes la entregamos terminan arrendándola o terminan vendiéndola y deja de cumplir la función. ¿Para qué está hecha la reforma agraria? ¿Cuál es su funcionalidad? que el campesino viva mejor. Que el campesino produzca más y que Colombia produzca más. Me gusta la reforma agraria, pero entregándole títulos a la gente de verdad y no de boca. Y entregándole un paquete productivo.

¿Qué programa eliminaría de este Gobierno si llegara a la Presidencia?

La paz total, definitivamente. Lo de la paz total es un acto, no sé si de ingenuidad, o de complicidad del gobierno con la criminalidad. El gobierno no puede ser tan ingenuo para no darse cuenta que estos grupos existen porque controlan las economías ilegales de la coca y del oro. Y mientras que esos dos problemas no se resuelvan, no van a dejar de existir.

Dimos de baja Escobar, a Gacha; extraditamos a Rodríguez Orejuela; Desmovilizamos guerrillas, paramilitares. Hace dos años extraditamos a Otoniel y ¿se resolvieron los problemas? Estamos peor. El problema son los cultivos y la minería ilegal. Cualquier acuerdo de sometimiento a la justicia - porque no puede haber acuerdo de paz - con algún tipo de beneficios contener que los bandidos entreguen dejen en cero cultivos a en Colombia, que es la principal causa de nuestros males, y que entreguen los yacimientos de oro y otros.

Tenemos que quitar a los jóvenes de las garras a la droga y a la violencia, apoyándolos en sus proyectos de vida. Programas de salud mental, escucha, diálogo, orientación psicosocial. Formación para el trabajo, apoyo en sus emprendimientos. Inclusión de ellos en las nuevas dinámicas de la tecnología en las que anda el mundo. Eso es lo que hay que hacer de verdad en Colombia. La política de paz total es un fracaso anunciado.

Otra reforma tributaria… ya van 6 en menos de 10 años. El gobierno quiere recoger $26,5 billones. Pero con un 54% de informalidad y 8 de cada 10 colombianos desconfiando en qué se hace con los impuestos, la pregunta es: ¿vale la pena seguir por la misma vía? #LaTributariaEs… pic.twitter.com/rQXjxIT0eC — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) September 2, 2025

¿Cree que hay garantías para las elecciones del próximo año?

Hay problemas en algunas regiones. Pero en peores momentos hemos estado como nación y hemos hecho elecciones libres en su gran mayoría. Hemos elegido nuestro presidente, nuestro congreso. Esa es la fortaleza de nuestro país, la institucionalidad y la estabilidad política. A pesar de los sobresaltos y de la guerra, este país sostiene su democracia y eso es demasiado importante.

Sí va a haber elecciones porque tenemos una registraduría fuerte e independiente, porque tenemos unas fuerzas militares serias que no se le van a prestar a nadie para hacer nada distinto a lo que dice la constitución del año 91, porque tenemos unos jueces y una justicia que no van a permitir que se pasen las leyes y la constitución por la faja y porque tenemos un congreso que a pesar de no ser perfecto también nos ha demostrado que cuando le toca pararse, se para.

En términos de alianza ¿a quiénes les diría sí y a quiénes no?

Yo no quisiera hacer coaliciones con gente con vetos, con gente que yo llamo exquisitos, esos que no se juntan con nadie. Que no les gusta ni el petrismo, ni les gusta el uribismo, ni les gustan los partidos, ni les gustan los alcaldes, ni les gustan los gobernadores, sino que son exquisitos.

No me gustaría hacer coaliciones con gente que no crea en la autonomía territorial, que quieren seguir perpetuando en este país un modelo de liderazgo y de Estado que fracasó, que hoy nos entra en un país dividido, violento y desigual. La tercera nación más desigual del planeta.

Tampoco me gustaría hacer coaliciones con fanáticos de izquierda ni fanáticos de derecha. Respeto mucho las ideologías, no me gusta el fanatismo. El fanatismo generalmente se acerca a las ideas violentas. Los de izquierda, medio amigotes de la guerrilla. Los extremos de la derecha, medio amigotes de los paramilitares. No me gusta el extremismo político y no me gustaría hacer coalición con ninguno de ellos. Cambiar el eje de la polarización.

Tras el asesinato de Miguel Uribe se hizo un llamado a “bajar el tono” ¿cuál es su propuesta para reducir esa polarización?

Es que este país tiene que entender que entró en lo que yo llamo el postpetrismo y el posturibismo. Ambos líderes dominaron este primer cuarto de siglo y este país tiene que prepararse para una nueva época. Entonces, se puede polarizar porque hay contrastes, pero alrededor de otros temas, no alrededor de Petro y Uribe porque me parece una tontería.

Por ejemplo, regiones, empoderamiento regional y autonomía regional versus centralismo, versus dictadura del gobierno central, que es lo que hoy tenemos. Un gobierno que maneja el 82% de los recursos, el 93% de los proyectos y al que las regiones tienen que pedirle permiso para todo. Eso sí es una polarización. Que son posiciones políticas a favor o en contra de un modelo de Estado, de un modelo de gobierno, no alrededor de dos personas.

Hay que cambiar el eje de la discusión. Entender cuál es el problema estructural de Colombia. Y ahí sí, discutamos. Porque nos encanta poner de ejemplo a Estados Unidos para todo porque viven mejor, por la tecnología, los avances, la calidad de vida, el carro, la casa, el centro comercial. Pero, ¿por qué no nos gusta la autonomía territorial? Si los Estados Unidos son un Estado fuertemente autónomo en lo fiscal y en lo político, en cada uno de sus regiones o departamentos que para ellos son Estados. Esa es la discusión.

Yo me sueño las regiones de Colombia como ocho grandes polos de desarrollo: Región autónoma del Caribe; Región autónoma de Antioquia y Eje Cafetero; Región autónoma del Pacífico; Región autónoma de Santanderes; Región autónoma de Orinoquía y Amazonía; Región autónoma del centro, emulando el modelo español-italiano que son los más cercanos a nosotros. Pero donde las regiones tengan vida propia, obtengan su mayoría de edad y puedan desplegar su capacidad, su riqueza y transformar su situación.

