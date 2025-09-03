No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Gobernadoras responden a críticas de Petro por plata para educación en Valle y Tolima

Durante su más reciente alocución, el jefe de Estado cuestionó las medidas tomadas en esos departamentos. Dilian Francisca Toro y Adriana Magali Matiz respondieron.

Redacción Política
03 de septiembre de 2025 - 03:58 p. m.
Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; presidente Gustavo Petro, y gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz.
Foto: Archivo Particular
Las gobernadoras Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca) y Adriana Magali Matiz (Tolima) respondieron a las críticas que hizo el presidente Gustavo Petro en su más reciente alocución sobre el manejo de los recursos del Plan de Alimentación Escolar (PAE). El jefe de Estado, poniendo de ejemplo a ambos departamentos, cuestionó que esos recursos se estuvieran “perdiendo”, afirmaciones que fueron negadas por las dos dirigentes departamentales.

Durante la alocución, Petro aseguró que “se robaron la comida de los jóvenes y niños del PAE por codicia y corrupción. El que nosotros la reduzcamos es porque pusimos más plata, dinero público, en la comida, pero aún tenemos gobernadores y gobernadoras que se quedan en la plata porque contratan fundaciones que no tienen función social sino ganas de quedarse con la plata. Nosotros no entregamos plata para que en el Tolima se la roben”.

También afirmó: “Se están robando la plata en algunos departamentos. No en todos. Hay gobernadores que saben lo que eso significa para la niñez y la juventud de su departamento, pero hay otros que son terribles. En el Tolima el dinero que entregamos del PAE no llega a los niños. Creo que pasa lo mismo en otros departamentos, como el Valle del Cauca, y otros. Se puede mirar claramente. Es un crimen. ¿Cómo así que el Gobierno da la plata y no se vuelve comida?”.

Ante esto, ambas gobernadoras reaccionaron. En el caso de Toro, afirmó: “Le pido que me respete y que respete al Valle del Cauca”.

“¿Sabía usted, presidente, que el Valle del Cauca es el único departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes? ¿Sabía usted que la cobertura impacta a los estudiantes de cero a once en todas instituciones de los municipios no certificados en el Valle? ¿Sabía que el PAE en el Valle del Cauca ha sido calificado con 100 sobre 100 por el DNP del Gobierno Nacional? Si no lo sabía, se lo cuento”, agregó la gobernadora valluna.

Similar fue el pronunciamiento de Adriana Magali Matiz. La tolimense aseguró que “en el departamento del Tolima, en el año 2024 llevamos alimentación escolar a 85.610 menores y este año, a la fecha, hemos brindado alimentación escolar a 85.988 niños y niñas, apostándole a finalizar el 2025 con una cobertura de 91.000 menores”.

Sobre la escogencia de los operadores del PAE -que fue la crítica del presidente- afirmó que ha sido a través de licitación pública “y no con fundaciones directamente ni con fines políticos, como mal informó al país. Los recursos se han aportado y entregado de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y el departamento de Tolima”.

También advirtió que “a partir del primero de octubre, nuestras niñas y niños se quedarían sin alimentación escolar de no apropiarse más recursos, por no alcanzar los que tenemos hoy”. En ese sentido, pidió “la búsqueda de soluciones conjuntas” y evitar que la discusión se convierta en “un revanchismo mediático-político”.

Por Redacción Política

cesarc655(66636)Hace 26 minutos
Bien presidente, ojo con los sobrecostos, se pagan a precio de restaurante de cinco estrellas un corrientazo?
