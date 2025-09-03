“El que se elige con métodos corruptos, es corrupto”: Petro por elección de magistrado

Carlos Camargo fue elegido con 62 votos como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Tras una derrota de 62 contra 41 que le otorgó la victoria al exdefensor Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, comenzaron los efectos políticos en la Casa de Nariño. Después de que se conociera que se había pedido la renuncia de tres ministros, el presidente Gustavo Petro se pronunció vía redes sociales.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que excluyeron a la jurista María Patricia Balanta “bajo el infundio que era [ficha suya] y [se] tomaba la corte”. En esa línea, apuntó que conoció a la candidata hace apenas tres días y el Ejecutivo simplemente se inclinó “por la persona más decente”.

Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mia y me tomaba la corte.



Mentirosos sucios.



Nunvñxa he conocido a la señora Balanta hasta hece tres dias. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Que pueda hacer justicia y garantizar los… https://t.co/9nIaGyJcof — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2025

En su publicación lanzó pullas tanto al Senado como a su antecesor, Iván Duque. Aseguró que “quieren devolver la justicia al duquismo, al cartel de la toga y al clientelismo corrupto que anula su independencia”.

“Nosotros nunca estaremos con tamaña felonía y cobardía. El que se elige con métodos corruptos es corrupto. Juez que usa medios corruptos es corrupto”, concluyó su publicación.

Lo cierto es que el golpe político se sintió en la Casa de Nariño. Es un hecho que los ministros Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC).

