Política

Piden renuncias de tres ministros tras derrota del Gobierno para elección de magistrado

Fuentes oficiales confirman que se solicitó la renuncia de los ministros de Trabajo (Alianza Verde), Comercio (Partido Liberal) y TIC (Partido de la U) luego de que no se lograra una mayoría para elegir a María Patricia Balanta.

Redacción Política
03 de septiembre de 2025 - 11:33 p. m.
Gustavo Petro en el consejo de ministros del 15 de julio.
Gustavo Petro en el consejo de ministros del 15 de julio.
Foto: Ovidio Gonzalez
No alcanzó a pasar más de una hora después de que se confirmara la victoria de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional para que se comenzaran a ver los primeros efectos de carácter político en el gobierno de Gustavo Petro. Fuentes oficiales le confirmaron a El Espectador que se pidió la renuncia de los ministros de Trabajo (Alianza Verde), Comercio (Partido Liberal) y TIC (Partido de la U).

En efecto, el mismo presidente había advertido, dos días antes y vía X, que con esta decisión se definiría “todo el cuadro de alianzas en el Congreso”. La votación quedó 62 a 41, favoreciendo a Carlos Camargo ante María Patricia Balanta, quien era la candidata respaldada por el Ejecutivo.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Política

