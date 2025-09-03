Piden renuncias de tres ministros tras derrota del Gobierno para elección de magistrado

Gustavo Petro en el consejo de ministros del 15 de julio. Foto: Ovidio Gonzalez

No alcanzó a pasar más de una hora después de que se confirmara la victoria de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional para que se comenzaran a ver los primeros efectos de carácter político en el gobierno de Gustavo Petro. Fuentes oficiales le confirmaron a El Espectador que se pidió la renuncia de los ministros de Trabajo (Alianza Verde), Comercio (Partido Liberal) y TIC (Partido de la U).

En efecto, el mismo presidente había advertido, dos días antes y vía X, que con esta decisión se definiría “todo el cuadro de alianzas en el Congreso”. La votación quedó 62 a 41, favoreciendo a Carlos Camargo ante María Patricia Balanta, quien era la candidata respaldada por el Ejecutivo.

La elección del la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el congreso de la república. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 1, 2025

Noticia en desarrollo...

