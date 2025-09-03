“Cada senador asume su responsabilidad”: polémica por votación en elección de magistrado

El presidente del Congreso, Lidio García, pidió al secretario del Senado, Diego González, su concepto sobre la votación. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La participación de los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda (Cambio Radical) en la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional ya generó polémica en la plenaria del Senado. Ad portas de la votación en la cámara alta, la mesa directiva entró en una discusión jurídica sobre la decisión que tomará el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este mismo miércoles, en la sala plena del órgano electoral, se dejó sin efectos el auto de la magistrada Alba Lucía Velásquez, con la que se suspendió provisionalmente la sanción de Castañeda. La votación en el CNE ocurrió paralelo a la discusión que se mantiene en el Senado y generó dudas sobre su participación.

Ahora, a la espera de la votación del expediente de Ortega en el mismo sentido, la decisión quedó sobre la cúpula del Senado para determinar si permitía su votación. Mientras que la resolución sobre Castañeda ya fue notificada, la del senador todavía está en veremos y podría ser clave.

Precisamente, ambos congresistas han sido señalados de apoyar al gobierno de Gustavo Petro. Por esa razón fueron sancionados por ausentarse de la sesión de la consulta popular presentada por el Ejecutivo.

En una intervención, el presidente del Congreso, Lidio García (Partido Liberal), aseguró que “no es un tema menor” y citó el artículo 41 de la Ley 5° en la que se señala que “la mesa directiva debe dar cumplimiento a las sanciones impuestas por los partidos”. En todo caso, indicó que tanto Ortega como el senador Richard Fuelantala, de AICO y también sancionado por su colectividad, “tienen la opción de votar”.

“Ya es potestad de cada senador, (...) cada senador asume su responsabilidad”, apuntó García.

Previo a eso, el secretario del Senado, Diego González, certificó que “la mesa directiva y la Secretaría han recibido una comunicación del CNE a las 2:55 pm en donde se notifica una resolución con fecha el día de hoy, en donde solamente, hasta el momento, se ha recibido para el caso de la senadora Ana María, no así para el caso del senador Temístocles, dejar sin efecto la medida cautelar del día de ayer”.

Frente a la controversia, Castañeda se pronunció ante la plenaria y ratificó su habilidad para ejercer el derecho al voto en esta importante plenaria. De acuerdo a lo señalado por la segunda vicepresidenta del Senado “estoy en esta plenaria y no voy a dejar que se vulneren mis derechos. Estoy habilitada, tengo pleno derecho a votar y participar. Y así lo haré ante ustedes”.

La congresista se dirigió a su compañero de bancada, Carlos Fernando Motoa, a quien le citó el artículo 242 del CPACA “que ante todos los autos, por supuesto, hay recurso. Yo presenté recurso y la decisión que hoy manda el CNE, o notifica a la secretaria es sobre el auto de ayer, más no sobre mi impugnación del primero de agosto donde pido medidas cautelares”.

Castañeda señaló que tanto ella como el senador Ortega están habilitados para votar en la elección de magistrados, “a pesar de la violación reiterativa que ha hecho el partido Cambio Radical en contra mía”. De su parte el parlamentario también sustentó los argumentos por los que estarían habilitados para votar. “La sanción está suspendida en virtud de la ley con la impugnación, consignado en el artículo 11 de la ley 1475. Y otra cosa es las medidas cautelares. Por lo tanto, la senadora Ana María tiene todas las condiciones para votar”, dijo Ortega.

En cuanto a la resolución, el presidente del senado Lidio García determinó que la mesa directiva tendría que “sustraerse” de la decisión, puesto que “no somos jueces, y segundo, cada quien se hace responsable si vota o no, y por todo lo que pueda venir en adelante”, dando vía libre a ejercer el voto tanto de Castañeda como de Ortega, e incluso del senador Richard Fuelantala.

