Pacto Histórico tendrá más de 500 aspirantes al Congreso para 2026

En medio de una encrucijada jurídica, el Pacto Histórico comunicó el cierre oficial del proceso de inscripción para los precandidatos presidenciales, al Senado y la Cámara de Representantes, en la que participaron más de 1.000 personas y con las que se irán a las urnas durante los comicios de 2026.

Como ya se había comunicado, la postulación de figuras políticos que aspiren a la Presidencia culminó con 10 nombres conocidos, en lo que los tres últimos en enlistarse fueron el senador Iván Cepeda, en representación el Polo; la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a través del Partido Comunista; y Alfredo Saade, luego de la inhabilidad interpuesta por el caso de los pasaportes.

Estos se sumaron al listado que por varias semanas han conformado Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro, Susana Muhamad, Carolina Corcho, Gloria Flórez, y Alí Bantú.

Respecto al Senado, serán 165 los aspirantes a esta corporación quienes buscarán un cupo en esa lista cerrada y por cremallera que será el mecanismo de elección para la bancada. El objetivo de la bancada oficialista es revalidar las 20 curules obtenidas en el último cuatrienio y conformar mayorías a través de alianzas políticas o coaliciones a partir de 2026.

Allí, dentro de los nombres más destacados figura la presencia del hoy representante David Racero, quien fue la cabeza de lista de la colectividad en Bogotá. Asimismo sucede con Alejandro Ocampo, representante por el Valle que busca llegar a la cámara alta, a pesar de los numerosos reparos en el partido con su aspiración. A estos, les peleará Walter Rodríguez, uno de los influencers aliados del petrismo, conocido en redes por su canal ‘Wally Opina’ y que anunció su interés por llegar al Senado.

En referencia a la Cámara de Representantes serán 401 los aspirantes por una curul en representación de la actual bancada de Gobierno que hoy figura en esta corporación con 27 congresistas. Nombres como María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra, María Fernanda Carrascal, Alfredo Mondragón o David Alejandro Torro buscarán revalidar su puesto en el Elíptico.

No obstante, dentro de las postulaciones por la Cámara también se encuentran figuras delpetrismo que en los últimos tres años - e incluso desde antes – han ejercido el “activismo político” desde las redes sociales. Allí se pueden encontrar nombres como Laura Daniela Beltrán, conocida en redes como ‘SmileLalis’, David Porras, e incluso el ilustrador Julio César González, reconocido por sus caricaturas bajo el seudónimo de ‘Matador’.

Enredo jurídico en el CNE

A pesar de este anuncio, el Pacto sigue pendiente de la determinación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los procesos de fusión en un único partido, y la escisión de MAIS, que liberaría al movimiento Progresistas al que pertenecen la senadora María José Pizarro y los representantes Heráclito Landinez y el ya mencionado Racero.

Debido a que las ponencias para emitir fallo sobre esta decisión aún no han sido votadas, la bancada de Gobierno interpuso dos acciones de tutela para acelerar la decisión, que según parece, sería negada en ambas situaciones, lo que generaría una encrucijada ante la inhibición de conformar coaliciones para la izquierda en 2026.

Respecto a esta situación, el representante Becerra alertó que “el CNE, a pesar de que hace varios meses solicitamos que se avanzara en la discusión y aprobación del proceso de fusión del Pacto Histórico, está ‘mamando gallo’. No ha tomado decisiones y el Pacto Histórico, pero, sobre todo, los ciudadanos y el pueblo se pueden ver afectados”.

Hacemos el llamado urgente al @CNE_COLOMBIA para que avance en el establecimiento de la personería jurídica del Pacto Histórico como partido de coalición. Somos la fuerza política más importante del país y pedimos se respeten y protejan los derechos para garantizar la… pic.twitter.com/DfDawdSipZ — GloriaRamirezRios (@GloriaRamirezRi) September 3, 2025

Según el parlamentario, “está amenazada la democracia”, por lo que hizo un llamado a organismos de control nacionales e internacionales para vigilar el proceso que será definido en los próximos días. Asimismo lo hizo la precandidata Gloria Inés Ramírez, quien afirmó “hoy la tarea está en manos del CNE. Fortalezcamos la democracia y no hagamos bloqueos políticos”.

Finalmente, el representante Alejandro Toro impuso medidas cautelares ante el CIDH para que el proceso de este partido tenga una rápida determinación. Según señaló el congresista a El Espectador “nosotros consideramos que están vulnerando nuestros derechos de manera grave, irreparable y que necesitamos una solución urgente por los tiempos de la consulta”.

¿Cuándo decide el CNE?

En respuesta a esta acción de tutela para adelantar el proceso, se espera que los magistrados de este tribunal tomen determinación sobre la escisión de MAIS en la tarde del 3 de septiembre. El proceso, según se prevé, no será favorable para Pizarro y compañía puesto que la ponencia a estudiar propone negar la separación de partidos con la que quedaría en libertad Progresistas, aludiendo a investigaciones en curso de la que es objeto el partido presidido por la senadora Martha Peralta.

Respecto a la fusión, aún no existe fecha de votación, puesto que la ponencia en manos del magistrado Altus Baquero aún no ha sido presentada.

