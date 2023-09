Agarrón entre los candidatos a la Alcaldía de Medellín: así se vivió el debate

Los 13 candidatos a la alcaldía de Medellín se reunieron en horas de la mañana para debatir sobre educación, seguridad, género, empleo y turismo. El espacio se desarrolló en la Universidad EAFIT, de la mano de la organización estudiantil, El Espectador y Blu Radio.

Entre las conversaciones se desataron varios altercados entre los candidatos. En especial en el bloque de preguntas correspondiente a la seguridad. En este se habló sobre las cifras que arrojó un estudio hecho por la institución educativa en donde tomó lugar el debate, que revelan que más de 150.000 hogares y negocios pagan semanalmente “vacunas” en la ciudad, a pesar de que se reciben menos de 600 denuncias anuales.

Las propuestas que surgieron a partir del eje temático fueron la triplicación del cuerpo policial, llenar los barrios de oportunidades, crear unidades investigativas, entre otras que involucran diferentes esferas como la violencia de género.

Sin embargo, las voces empezaron a subir de tono cuando el candidato Federico Gutiérrez se refirió a Albert Corredor diciendo: “tras de gordo hinchado”. Corredor había expresado: “los enemigos nuestros no son la gente. No son los pelaos en los barrios. Hoy 100.000 jóvenes que no estudian ni trabajan son nuestro principal problema de seguridad, porque son la materia prima de los combos debido a que la institucionalidad nunca los ha tenido en cuenta. O nos vamos a una política guerrerista y llenamos los barrios de bala a lo Uribe, o llenamos nuestros barrios de oportunidades”.

Luego de las anteriores intervenciones, Juan Carlos Upegui aportó a la discusión señalando al secretario de seguridad de Gutiérrez de corrupto, ya que un expediente judicial vinculó a Gustavo Villegas –quien ocupaba el cargo– como principal colaborador de la organización criminal: Oficina de Envigado.

Asimismo, Upegui en su intervención señaló a un hombre de altura promedio, con gafas, entre el público, ya que percibió de él hostigamiento hacia su corriente política y las personas de su partido. “Hay una persona allí atrás de gafas que está señalando, perfilando a personas de mi campaña, las está grabando y pregunto si les van a hacer falsos positivos”, expuso el candidato.

En adelante, algunos en el público empezaron a lanzar gritos mal intencionados, insultos y críticas que volvieron el ambiente aún más tenso. “La energía que se sentía era terrible”, comentó una de las asistentes al evento. Esto, a pesar de que la rectora de EAFIT desde un inicio pidió respeto por el ejercicio democrático y por las diferentes posturas que se pudieran tener a lo largo de la discusión.

Los candidatos a la Alcaldía de Medellín que participaron en el debate

Paulina Aguinaga: avalada con el Movimiento Por Medellín. Financiera y relacionista pública de la Universidad Externado. Concejala de Medellín en 2016, presidenta del Concejo de Medellín en el 2019 y miembro de la Junta Directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en representación del Concejo de Medellín.

Carlos Alberto Ballesteros: candidato del Polo Democrático. Abogado de la Universidad Libre de Bogotá y fue concejal de Medellín en 2008.

Deicy Elena Bermúdez Hurtado: del partido Ecologista y Electas. Abogada de la Universidad de Antioquia y Licenciada en Inglés y Francés. Con experiencia en el sector público en ejecución de contratos de la Alcaldía de Medellín y ex contratista de la Gobernación de Antioquia y la Corporación Interuniversitaria de Servicios.

Rodolfo Andrés Correa: abogado y profesor que se postula por el partido Colombia Renaciente. Exsecretario de Agricultura de Antioquia, quien en 2019 aspiró a la Gobernación. Fue presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia y he sido secretario de Agricultura de Antioquia y consultor de la Organización Internacional del Trabajo.

Albert Corredor: su partido es Medellín Nos Une. Es egresado de la Universidad EAFIT en Administración de Negocios y fue uno de los ocho concejales elegidos por el Centro Democrático, aunque ya no siente afinidad a dicho partido político.

Federico Gutiérrez: del partido Creemos. Estudió Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín. Integró el concejo de Medellín en 2004, fue reelegido para ser concejal de la ciudad hasta 2011 y en 2015 fue elegido como alcalde de su ciudad para el periodo 2016-2019. También fue candidato presidencial.

Jaime Alberto Mejía: el abogado de la universidad de Medellín lanza su candidatura de la mano del partido político Sumamos. Fue embajador de Colombia en Reino Unido e Irlanda del Norte, consejero de relaciones exteriores, presidente del concejo de Medellín, concejal y contralor auxiliar.

Liliana Rendón: del partico Frente Movimiento Lilianista. Es psicóloga de profesión, aunque toda su vida la ha dedicado a la política, por lo que fue concejal de Medellín, Representante a la Cámara, Senadora de la República y promotora del Banco de las Ideas.

Juan Camilo Restrepo: por el Movimiento de Salvación Nacional, aspira a ser el próximo alcalde de la ciudad. Es excomisionado de Paz y fue viceministro de Agricultura, Gerente de Augura y Viceministro del Interior.

Gilberto Tobón: del Movimiento Político Fuerza Ciudadana, el candidato es abogado de la Universidad de Antioquia y su experiencia es académica. Cuenta con 40 años de experiencia ejerciendo la abogacía, 35 años de profesor y analizando la política colombiana.

Juan Carlos Upegui: es del partido Independientes. Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y exsecretario de la No Violencia. También trabajó en el Mintic.

Luis Bernardo Vélez: representa el partido Cuidemos Medellín. Es médico de la Universidad de Antioquia. Concejal de Medellín en 2004, así como exsecretario de inclusión social, familia y derechos humanos.

Felipe Vélez: del partido Movimiento Alianza Democrática Amplia. Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y fue secretario de Planeación durante la administración de Federico Gutiérrez.

