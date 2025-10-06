104 municipios están en riesgo electoral: se prenden alertas por problemas de orden público

El ministro Armando Benedetti se reunió este lues con el ministro de Defensa y la cúpula militar. Foto: Ministerio del Interior

Varias reuniones se han realizado en la Casa de La Giralda para analizar la seguridad de cara a las elecciones de 2026. Este lunes fue la última y estuvieron presentes tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

El tema central del encuentro fue el mapa de riesgos electorales, con el que se conoció que se prendieron las alertas por 104 municipios. De acuerdo con el jefe de la cartera encargada de la política, se trata de zonas con problemas de orden público en donde hay producción y cultivo de la hoja de coca.

“Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado, Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, son 104 municipios en todo el país”, aseguró.

Además, se confirmó que la Fuerza Pública había desplegado el Plan Democracia, del que hacen parte “más de 20.000 uniformados para garantizar elecciones libres y seguras, incluyendo procesos locales, juveniles y consultas partidistas”.

En todo caso, desde varias orillas han señalado que sus peticiones por aumentar la seguridad de los precandidatos no han sido atendidas. Precisamente, después del atentado contra el precandidato y senador Miguel Uribe (Centro Democrático), se han realizado reuniones con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

