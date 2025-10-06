Senado no sesionará esta semana y Cámara mantiene citación a plenaria

La plenaria de la Cámara sesiona este lunes. Foto: José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La semana de receso también tocó al Congreso. Mientras el Senado no tiene previsto sesionar en estos días, la Cámara de Representantes comenzó con una plenaria este lunes para hacer una “descongestión legislativa”, como lo dejó claro el presidente de esa corporación, Julián López (Partido de la U).

Y entre los proyectos que se van a debatir está la iniciativa “por la cual se transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) en la Universidad del Ministerio Público”, presentada por el procurador Gregorio Eljach y cuestionado por el poder burocrático que entregaría a la cabeza de ese órgano disciplinario. También está la votación del acto legislativo para reconocer “la mesada catorce para los y las docentes nacionales, nacionalizados territoriales”.

Sugerimos: Galán, Peñalosa, Oviedo y Luna continúan acercamientos de cara a 2026: habrá reunión

El viernes, además, está prevista una audiencia pública sobre la ley de sometimiento que presentó el gobierno de Gustavo Petro y está en la Comisión Primera de la Cámara. Esta será en Belén de Bajirá, en Chocó, y se está a la espera de que se radiquen las ponencias, aunque no ha tenido buena recepción en esa célula legislativa.

En Senado también hay varios articulados pendientes para discusión. La reforma a la salud es en el que están puestos todos los ojos y ya el gobierno de Gustavo Petro está ventilando las vías que analiza para ponerle el acelerador.

Le puede interesar: ¿Consulta 2.0? Gobierno Petro analiza vías para destrabar la reforma a la salud

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “dos dirigentes políticos” que no pertenecen al Ejecutivo le han hecho la propuesta de presentar otra consulta popular sobre este tema. En todo caso, el mandatario ha sido claro en que busca impulsar un proceso constituyente para “profundizar” las reformas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.