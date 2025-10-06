Logo El Espectador
Senado no sesionará esta semana y Cámara mantiene citación a plenaria

Varios proyectos están pendientes de debate, entre ellos, la reforma a la salud. En la cámara baja votarán la iniciativa para crear una universidad de la Procuraduría.

Redacción Política
06 de octubre de 2025 - 04:44 p. m.
La plenaria de la Cámara sesiona este lunes.
La plenaria de la Cámara sesiona este lunes.
Foto: José Vargas
La semana de receso también tocó al Congreso. Mientras el Senado no tiene previsto sesionar en estos días, la Cámara de Representantes comenzó con una plenaria este lunes para hacer una “descongestión legislativa”, como lo dejó claro el presidente de esa corporación, Julián López (Partido de la U).

Y entre los proyectos que se van a debatir está la iniciativa “por la cual se transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP) en la Universidad del Ministerio Público”, presentada por el procurador Gregorio Eljach y cuestionado por el poder burocrático que entregaría a la cabeza de ese órgano disciplinario. También está la votación del acto legislativo para reconocer “la mesada catorce para los y las docentes nacionales, nacionalizados territoriales”.

El viernes, además, está prevista una audiencia pública sobre la ley de sometimiento que presentó el gobierno de Gustavo Petro y está en la Comisión Primera de la Cámara. Esta será en Belén de Bajirá, en Chocó, y se está a la espera de que se radiquen las ponencias, aunque no ha tenido buena recepción en esa célula legislativa.

En Senado también hay varios articulados pendientes para discusión. La reforma a la salud es en el que están puestos todos los ojos y ya el gobierno de Gustavo Petro está ventilando las vías que analiza para ponerle el acelerador.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “dos dirigentes políticos” que no pertenecen al Ejecutivo le han hecho la propuesta de presentar otra consulta popular sobre este tema. En todo caso, el mandatario ha sido claro en que busca impulsar un proceso constituyente para “profundizar” las reformas.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Guillermo(n5sqs)Hace 2 minutos
Son todos unos "vagos", trabajan poco y mal... además cobran sueldos exhorbitantes !!!
