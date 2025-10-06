Galán, Peñalosa, Oviedo y Luna continúan acercamientos de cara a 2026: habrá reunión

Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo y David Luna. Foto: Archivo Particular

Entre las reuniones que se están concretando desde varias orillas políticas para llegar unidos a las elecciones de 2026, habrá una este lunes entre quienes se definen como “independientes”. El encuentro reunirá a varios precandidatos que están recogiendo firmas, así como quienes ya contarían con el aval de un partido político.

Allí estarían el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exministro Daniel Palacios y los exsenadores David Luna y Juan Manuel Galán, el único entre estos en tener el respaldo de un partido, el Nuevo Liberalismo. El resto están en el proceso de sumar apoyos para ratificar sus aspiraciones, algo que, según han dicho varias campañas, no ha sido nada fácil.

El encuentro ocurre, además, después de una invitación que llegó a varios de ellos por parte de Fuerza de las Regiones. La propuesta que se hizo desde el movimiento de exmandatarios regionales es la de una consulta conjunta el 8 de marzo entre candidatos independientes para lograr la unidad.

Así, entre Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas se escogería un precandidato antes del próximo 30 de noviembre para que compita contra el resto de aspirantes presidenciales.

Desde marzo se ha hablado de los acercamientos que tienen en curso Peñalosa, Oviedo, Luna y Galán, que ya se han reunido para construir una coalición que represente una alternativa política independiente para el país. Aunque todavía no se ha llegado a acuerdos definitivos, la idea sí fue, desde ese entonces, tener un candidato único.

En todo caso, quienes están en proceso de recolección de firmas deberán presentarlas ante la Registraduría para el 17 de diciembre, cuando vence el plazo. A partir de esa fecha comenzará la “depuración” de la lista de precandidatos que ya superó las 100 personas.

