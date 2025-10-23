Luna, Galán y Cárdenas: lista la primera alianza de centroderecha para enfrentar al petrismo

Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna anunciaron la primera coalición para el 2026 Foto: Archivo Particular

Los precandidatos presidenciales David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán anunciaron la conformación de una alianza de cara a los comicios del 2026 en los que buscan derrotar a la ficha del petrismo. Los dos aspirantes por firmas y el líder del Nuevo Liberalismo hicieron un llamado a la “unidad” en lo que sería la primera coalición para las elecciones en donde se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La iniciativa espera congregar a varias fichas de la centroderecha y se proyecta a ser una un movimiento que se sume a una votación en el mes de marzo donde se votarán las consultas interpartidistas, previo a la primera vuelta de mayo. El anuncio también se ve acompañado de una promoción en las calles, donde con el lema “Unión, Experiencia y Futuro”, ya se elevan carteles con la nueva coalición.

Este proceso es el primero de carácter masivo entre aspirantes a la Presidencia y luego de algunos rumores que hablaban de fracturas en los sectores de oposición. Sin embargo, este primer paso que dan Luna, Galán y Cárdenas, tomaría más fuerza con la integración de nuevos aspirantes. Algunas voces señalan que dentro de los nombres estarían el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el exministro Juan Carlos Pinzón. No obstante, ninguno de estos tres aspirantes ha confirmado esta intención.

A pesar de la confirmación, todo parece indicar que estas tres figuras que han transitado por la oposición se desmarcarían, inicialmente, de la línea de una consulta que ha convocado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pese a que todos han tenido cercanías con el líder natural del Centro Democrático.

Tal parece que la estrategia se enfocaría por encontrar un tercer camino, más enfocado en el centro y alejado de los extremos. Asimismo, la alianza también permitiría impulsar una campaña conjunta – aunque todos seguirán por sus caminos independientes – a la espera de la elección del candidato del uribismo que se dará hasta el próximo 28 de noviembre. También se esperan movimientos en otras fuerzas políticas como Cambio Radical.

En simultáneo también avanzarán los procesos de la coalición La Fuerza de la Regiones en la que se encuentran los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo Espinosa, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Cárdenas. La elección de la única ficha presidencial de este movimiento se dará a través de encuentras en noviembre, y se podrían sumar a una consulta de centro o derecha, pero siempre bajo el concepto de estar alejados de las caras aliadas al petrismo.

Contra el Frente Amplio

El anuncio se realiza a horas de que el Pacto Histórico acuda a las urnas en próximo 26 de octubre para la elección de su ficha única para la presidencia. La contienda está entre el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho, luego de una depuración de 12 candidatos ante los numerosos problemas jurídicos que surgieron alrededor de esta consulta.

El vencedor irá a un proceso similar denominado Frente Amplio, y en el que de momento parece que figurarían nombres como el exsenador Roy Barreras, quien hoy ya es candidato presidencial, pero que sigue en búsqueda de apoyos partidistas.

Lo mismo sucede con la coalición Unitarios, donde se agrupan otras fuerzas de izquierda bajo el paraguas de distinguirse del Pacto. Su carta presidencial será la senadora Clara López, quien también ha expresado su clara intención de ir a esta consulta en el mes de marzo.Los exministros Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y los exgobernadores Carlos Caicedo y Camilo Romero también se podrían sumar a esta consulta de la denominada centroizquierda.

