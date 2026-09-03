Elecciones 2026: MOE UE presentó 15 recomendaciones para reforzar el sistema electoral

Conteo de votos durante una de las jornadas de las elecciones de 2026. Foto: Cortesía

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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) dio a conocer este jueves su informe final sobre las elecciones presidenciales y legislativas de este año. En un informe de 88 páginas, la organización destacó la fortaleza del sistema electoral frente a los retos de seguridad, desinformación y polarización, pero también presentó varias recomendaciones para mejorar los resultados de los próximos comicios.

El primer punto tiene relación con las redes sociales, pues la misión resaltó que estos espacios se consolidaron como el principal escenario de la campaña, por lo cual planteó que se les exija a esas plataformas digitales permitir conocer quién contrata publicidad política y cuánto paga por ella, esto para que las autoridades electorales, partidos, ciudadanía y observadores puedan fiscalizar ese gasto.

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“La Misión recomienda asimismo garantizar una cobertura plural de los partidos y las candidaturas por parte de los medios de comunicación públicos y establecer criterios objetivos para la distribución de la publicidad gubernamental, limitando además su difusión durante los periodos de campaña”, se lee en el informe final.

Otra de las recomendaciones está relacionada con la representación política de las mujeres en el Congreso, pues para la organización es necesario elevar la actual cuota de paridad, que está en el 30 %. “En esta misma línea, la Misión recomienda poner fin a la anomalía de que los jóvenes que cumplen 18 años tras el cierre del censo electoral, cuatro meses antes de las elecciones, no puedan ejercer su derecho al sufragio. Este problema afectó a más de un cuarto de millón de jóvenes durante estas elecciones”, agregaron.

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Uno de los puntos centrales del informe tiene que ver con el refuerzo de la transparencia de la financiación de las campañas. Entre las recomendaciones por este tema está la obligatoriedad de la presentación de informes financieros en Cuentas Claras y la coordinación entre los organismos electorales, fiscales, judiciales y de inteligencia financiera para prevenir la entrada de recursos ilícitos o irregulares.

Finalmente, la MOE UE señaló que la legislación electoral es compleja y dispersa, por lo cual no responde a varios de los retos relacionados con el desarrollo tecnológico y el crecimiento de las representaciones democráticas. Más de 150 observadores ayudaron a consolidar este informe y ahora las recomendaciones están en manos de las entidades electorales.

Vea el informe completo y todas las recomendaciones de la MOE UE

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