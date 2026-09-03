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Hay una reserva de pasaportes para cuatro meses: gobierno De la Espriella anuncia medidas

El ministro del Interior y gerente encargado de la Imprenta Nacional, Rodrigo Lara, dio un parte de tranquilidad por la expedición de pasaportes tras el fallo judicial que suspendió el convenio con Portugal.

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Redacción Política
03 de septiembre de 2026 - 07:54 p. m.
Fotografía del nuevo pasaporte de Colombia presentado en una rueda de prensa.
Fotografía del nuevo pasaporte de Colombia presentado en una rueda de prensa.
Foto: EFE - Carlos Ortega
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Desde la Casa de Nariño, los jefes de las carteras de Interior, Rodrigo Lara, y Exteriores, Omar Bula, hablaron del paso a seguir luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara frenar provisionalmente los convenios de pasaportes firmados entre el gobierno y la Imprensa Nacional Casa da Moeda.

Ambos funcionarios, el primero también encargado de la Imprenta Nacional, dijeron que los colombianos pueden estar tranquilos.

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Por Redacción Política

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