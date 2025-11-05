Partidos discuten alianza y cómo depurar nombres de cara a las elecciones de 2026

Clara Luz Roldán, Germán Córdoba, Nadia Blel, Germán Córdoba y César Gaviria estuvieron en la reunión para definir la coalición de partidos. Foto: Archivo Particular

En la casa de la senadora Nadia Blel, directora del Partido Conservador, se dio una reunión de alto nivel en la que los directores de colectividades de centro y derecha discutieron, mientras desayunaban, cómo sería una eventual alianza. En la mesa estuvieron, además de Blel, el expresidente César Gaviria (Partido Liberal), Gabriel Vallejo (Centro Democrático), Clara Luz Roldán (La U) y Germán Córdoba (Cambio Radical).

La reunión, según supieron reporteros de El Espectador, sucedió con un ambiente positivo y de expectativa de crear una coalición que como principal causa común tiene la oposición al presidente Gustavo Petro. En efecto, se acordó que sería una coalición sin veto y que tendría como única condición que quienes la integren no tengan cercanía con el Gobierno Nacional.

En ese sentido, los directores de los partidos además de hablar de los precandidatos de cada colectividad, acordaron que deberían abrirle la puerta a otros nombres que han manifestado su interés en lanzarse a la Casa de Nariño.

Es el caso de la coalición de los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde de Bucaramaga Juan Carlos Cárdenas. También entrarían en ese listado, si estuvieran de acuerdo, Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila, así como otros precandidatos que, como ellos dos, están recogiendo firmas como el excontralor Felipe Córdoba, el exsenador David Luna y el exministro Mauricio Cárdenas.

Este diario también supo que uno de los temas a resolver tiene que ver, precisamente, con la proliferación de nombres. Además de los mencionados, también estarían las cartas de cada uno de los partidos que estuvo representado en la mesa de Blel. En el Conservador, el senador Efraín Cepeda ya pidió pista para ser avalado. En el liberalismo, el senador Mauricio Gómez hizo lo propio. En el Centro Democrático aún no se elige a uno entre los cinco precandidatos: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe. En Cambio Radical se está a la expectativa de si Germán Vargas Lleras buscará la Presidencia o si volverá al Congreso.

En La U, aunque con reparos, se habla de la posibilidad de que Roy Barreras tenga el aval, aunque esto frenaría su ingreso a esa coalición, toda vez que fue embajador en Reino Unido del Gobierno Petro. De hecho, esa fractura interna en La U sería la razón por la que Alex Vega, el otro codirector del partido, no estuvo en la reunión por sus divisiones y choques con Roldán y con la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

A esto se suma que en cada una de las campañas están observando con atención las encuestas, luego de que la veda se levantara este martes. De hecho, Cifras & Conceptos ya sacó una primera medición, la Polimétrica de noviembre, que mostró una fotografía en la que, a siete meses de la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, la indecisión se mantiene como la regla.

Esa depuración que se está pensando, que podría incluir una serie de encuestas antes del 8 de marzo, para que ese día se realice una consulta interpartidista con entre 5 y 7 precandidatos o, como dicen algunas personas enteradas, incluso menos para evitar una dispersión mayor de los votos.

En todo caso, los partidos ya se pusieron una fecha límite. El próximo 8 de diciembre -cuando se cumple el plazo de inscripción de candidatos al Congreso- esperan anunciar cómo sería la coalición. Así, durante las próximas cuatro semanas continuarán las conversaciones para definir si coavalarán a los candidatos o si cada partido tendrá su propia carta. También, para definir los detalles jurídicos y evitar lo que ocurrió con la consulta del Pacto Histórico y las dudas y conceptos del Consejo Nacional Electoral (CNE), que llegaron a poner en riesgo la realización de esa vuelta preliminar en la izquierda.

Así las cosas, se espera que en la segunda mitad de noviembre se vuelvan a reunir no solo los partidos, sino también otros candidatos independientes que aspiren a sumarse a ese grupo.

