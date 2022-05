27 misiones de observación internacional acompañarán las elecciones presidenciales

Las misiones internacionales son garantes del proceso electoral. Foto: Registraduría

Este miércoles, el registrador Alexánder Vega le dio la bienvenida a las 27 misiones de observación electoral internacional que viajaron al país para acompañar de forma técnica la jornada del próximo 29 de mayo. “Todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, dijo Vega.

>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político

Algunas de esas misiones son las de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el International Foundation for Electoral Systems, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance y la Association of Wolrd Election Bodies.

Según Vega, estas elecciones serán las más acompañadas y vigiladas por misiones internacionales. “Están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral a la ciudadanía, a los votantes y, en especial, a las fuerzas políticas”, agregó Vega.

Tras las críticas por la labor de la Registraduría en las pasadas elecciones del 13 de marzo, la entidad ha adelantado ocho mesas técnicas con las fuerzas políticas para socializar y resolver dudas sobre el plan de garantías, que recogió todas las inquietudes suscitadas, como la aplicación de Infovotantes, el traslado de mesas de votación sin previo aviso, la formulación de los E-14, entre otros.

Le puede interesar: No habrá auditoría independiente en elecciones presidenciales.

Las misiones internacionales estarán desplegadas por todo el país durante el 29 de mayo, así mismo, han hablado con todos los actores electorales y recogido las preocupaciones para hacer acompañamientos en dichos temas puntuales.

El Tribunal Internacional de Opinión (Trino) y la Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras de Paz en América Latina y el Caribe denunciaron que al observador Alejandro Rusconi, del Movimiento Evita, de Argentina, no le permitieron viajar a Colombia.

“Habiendo cumplido con todas las formalidades y requisitos correspondientes, me presenté en la madrugada en el aeropuerto de Ezeiza, al intentar abordar el vuelo de Avianca hacia Bogotá se me informa que debido a un mail enviado por Migración Colombia se sugiere no permitirme abordar. Ante esa situación debo dejar claro que no existe ningún impedimento ante la negativa de ingreso a ese país y que me impida cumplir las tareas a la cual fui convocado”, dijo Rusconi en su cuenta de Twitter, pidiendo al Gobierno que se le permita el ingreso.

Más: Registraduría asegura que su sistema “evita cualquier intento de fraude” en elecciones.

#ColombiaDecide solicita

a @MigracionCol

conocer las razones para obstaculizar el ingreso en calidad de observador internacional del abogado @ale_rusconi

Así mismo las restricciones para periodistas el ingreso a Colombia

para cubrir las elecciones presidenciales @RedALMAC pic.twitter.com/GfkK9liYlH — #RadioTV-Liberación (@RadioTVLiberaci) May 25, 2022

Hasta ahora, Migración Colombia no ha pronunciado un comunicado oficial sobre la situación del abogado Rusconi. “Las misiones internacionales son necesarias y contribuyen a la transparencia de los procesos electorales y fortalecer las democracias”, concluyó el argentino.