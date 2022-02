A Quemarropa con Vladimir Valbuena Castro, candidato al Senado Foto: Archivo particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

La vocación de servicio hacia las personas del común, hacia el campesino, hacia el joven, hacia el adulto mayor, la mujer, el afro, el indígena, los niños y niñas. La necesidad de combatir la desigualdad social, llevando la paz integral a los territorios mediante el cumplimiento integral del acuerdo de paz.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

No, como político y ser humano jamás he presentado investigación de algún tipo, soy una persona transparente y honesta, que trabaja por y para la gente del común.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

La campaña del partido Comunes se está financiando mediante el fondo nacional electoral. Pese a ello el partido Comunes ha sido estigmatizado, y hasta el momento no hay garantías reales para el ejercicio político, los desembolsos provenientes desde el fondo electoral han demorado, retrasando actividades de la campaña. Se trabaja con las voluntades de quienes trabajamos por una Colombia con paz completa desde los territorios, con bienestar y empleo digno para todas y todos.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Promover el sistema de protección y seguridad social para los y las colombianas en condiciones de informalidad y para quienes hayan perdido sus empleos, permitiendo asegurar el acceso a subsidios de desempleo y formación laboral. Al mismo tiempo que se les garantiza el acceso a salud y pensión, mejorando sus condiciones de vida y las de su familia y asegurando su vejez. Pero, además para contribuir a la disminución de la brecha de desigualdad social y económica.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Hoy es claro que el país requiere de un gobierno de transición que permita reformas estructurales en la sociedad, además de reformas políticas encaminadas a cerrar las brechas sociales. Se requiere de la pronta respuesta por parte del Estado para proteger y asegurar socialmente a quienes son desempleados o viven en la informalidad, generando bienestar y cerrando la brecha de desigualdad. Es necesario parar el actual conflicto armado, mediante la implementación integral del acuerdo de paz.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿Cuál y por qué?

No, el acuerdo pactado con el Estado colombiano necesita que sea implementado completamente. Hoy más que nunca, el país requiere hacer el tránsito hacia la paz estable y duradera como quedó establecido en el Acuerdo de Paz. El campesinado necesita las reformas estructurales que dignifiquen su vida, llevando salud, educación, desarrollo del campo. Así mismo las víctimas del conflicto, necesitan conocer la verdad, para caminar hacia la reconciliación y la no repetición.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el ELN? ¿Por qué?

Sí, el país requiere que se siga buscando una solución política al conflicto que pueda dar fin a la confrontación armada en los territorios y fundamentalmente para dar inicio a las reformas básicas que aseguren el bienestar para todos y todas en el país, y de esa manera, proporcionar condiciones para la democratización política, social y económica del país.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

Es necesaria la legalización y regulación por parte del Estado de los cultivos de uso ilícito. La ilegalidad solo ha profundizado la guerra y violencia en los territorios, al perseguir a quienes cultivaban por necesidad y no a quien se enriquecen de la venta. Con la regulación de los precios del producto al entrar al mercado, su producción no generaría una rentabilidad. Esto no solo nos haría avanzar como sociedad, sino que acabaría con el negocio de las drogas.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

No debe haber penalización de ningún tipo para el derecho al aborto, esto debe ir acompañado de estrategias de prevención de embarazos. Con esto se acabaría los abortos clandestinos y las posibilidades de muerte de las mujeres en la realización de estos procedimientos. Las maternidades deben ser deseadas.

Por otro lado, el derecho a la eutanasia representa el derecho a una muerte digna, la normativa debe ampliarse para casos en donde el padecimiento cause mucho sufrimiento.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

En una primera medida se debe hacer pedagógica con los funcionarios alrededor de la igualdad y la no discriminación, para aquellos que vulneren los derechos de la población LGTBQ+ se aplicarían sanciones. Es fundamental la protección de los derechos para las minorías históricamente discriminadas y violentadas.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿Por qué?

La pregunta es muy problemática, dado el carácter de las iglesias como instituciones y empresas. Sí deben tener impuestos, pero se deben tener en cuenta los objetivos y misiones de las iglesias, eso les debe otorgar unos beneficios tributarios, los cuales no los exonera de pagar este tipo de impuestos que compensen las riquezas. Se deberá de cumplir con su vocación de servicio realizando donaciones, brigadas, u otros servicios pastorales.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

La violación a los derechos humanos por parte de la Policía no puede considerarse situaciones aisladas que cometen unos uniformados, es el resultado de una institución que tiene unos problemas estructurales. Debe ser una institución con vocación civil al servicio de la ciudadanía, cuidando, protegiendo y garantizando sus derechos. El ESMAD debe acabarse, la protesta social no debe ser entendida como ilegal, nuestra constitución protege y garantiza el derecho que tienen todos los ciudadanos a manifestarse de forma pacífica.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Más allá de las listas cremalleras que deben ser obligatorias siendo mínimamente 60% y 40%. Los partidos deben poner en su agenda la creación de normas que orienten a abordar temas de género. Desarrollando además regulaciones, mecanismo o rutas internas que cuenten con políticas de incentivos a la participación femenina, todo encaminado a la paridad. El espacio público y político también es de las mujeres y las diversidades sexuales.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Se debe reformar para que este ente acusador sea neutral, lo que hemos evidenciado en la práctica es que el juego de pesos y contrapesos de los poderes ejecutivo y judicial se ve afectado por quienes están ejerciendo labores, además de ser flexibles con los tiempos de los procedimientos permitiendo la renuncia del senador o senadora para que este sea juzgado por un fiscal y no por la corte, siendo más flexible la justicia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción es el cáncer que carcome las sociedades, afectando a los más vulnerables, para combatir de manera eficaz la corrupción, se deben imponer sanciones severas, como lo es la muerte política, la ausencia de influencias que beneficien y las penas en cárceles sin ningún tipo de lujo. Los casos de corrupción deben ser llevados por la justicia ordinaria permitiendo penas más severas y que el detrimento patrimonial sea devuelto.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

Por muchos años en Colombia ha gobernado una elite política que legisla a espaldas de los y las más necesitadas, promoviendo leyes que buscan agudizar la crisis económica de la clase de más bajo recursos en beneficio de sus bolsillos y sus familias. Por eso, nuestra tarea está direccionada a promover y acompañar los proyectos de ley que busquen asegurar mejores ingresos, estabilidad laboral y generar mejores condiciones de vida para los y las más necesitadas.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

Si, se deben restablecer relaciones diplomáticas, teniendo en cuenta la gran cantidad de mercado que se tienen en común como los textiles, herramientas e insumos, esto potenciaría económica y comercialmente a la región. Además de que por factores humanitarios se deben apoyar a los países vecinos, actualmente una gran población de venezolanos reside en Colombia, dadas las crudas sanciones impuestas a Venezuela, por parte de EE.UU.